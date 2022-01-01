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Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16
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Переходные втулки и оправки
    Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16
    Арт. jet_874
    Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16
    Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16
      Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16
      Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16

      Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_874

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оправка сверлильного патрона JET МK3/В16 VJ-134 представляет собой основной вариант оснастки для комплектации сверлильного оборудования на токарных станках компании JET. Оснастка рассчитана на оснащение станков моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.

        Преимущества

        • Оправка изготавливается из прочной закаленной стали и играет роль переходника сверлильного патрона зажимного действия с конусом В16
        • Оправка имеет конус Морзе и устанавливается на заднюю бабку станка
        • Приспособление надежно крепится в патрон на конус Морзе 3