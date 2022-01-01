Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16

Преимущества

Оправка изготавливается из прочной закаленной стали и играет роль переходника сверлильного патрона зажимного действия с конусом В16

Оправка имеет конус Морзе и устанавливается на заднюю бабку станка

Приспособление надежно крепится в патрон на конус Морзе 3

Оправка сверлильного патрона JET МK3/В16 VJ-134 представляет собой основной вариант оснастки для комплектации сверлильного оборудования на токарных станках компании JET. Оснастка рассчитана на оснащение станков моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.