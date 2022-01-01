Оправка Jet VJ-134 сверлильного патрона МK3/В16
Арт. jet_874
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Материал
|закаленная сталь
- Оправка сверлильного патрона JET МK3/В16 VJ-134 представляет собой основной вариант оснастки для комплектации сверлильного оборудования на токарных станках компании JET. Оснастка рассчитана на оснащение станков моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.
Преимущества
- Оправка изготавливается из прочной закаленной стали и играет роль переходника сверлильного патрона зажимного действия с конусом В16
- Оправка имеет конус Морзе и устанавливается на заднюю бабку станка
- Приспособление надежно крепится в патрон на конус Морзе 3