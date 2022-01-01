Роликовый стол Jet WE-27T2, 3000 мм с регулируемым упором

Преимущества

Для работы с длинными и тяжелыми заготовками

Длина стола 3030 мм

Регулируемый концевой упор по всей длине стола

Регулировка по высоте

Роликовый стол WE-27T2 представляет собой комплект дополнительной оснастки для выполнения полноценного цикла обработки на ленточнопильных станках. Оснастка рассчитана на промышленное применение при обработке тяжелых металлических заготовок большой длины. Конструкция оснастки оборудована прочными и устойчивыми опорами, регулируемыми по высоте. Регулировка по высоте осуществляется в диапазоне 865-935 мм. Для жесткой фиксации заготовок оснастка оборудована концевым упором, передвигаемым по всей длине стола.Роликовый стол имеет 12 роликов, длину конструкции 3030 мм, при ширине рабочей поверхности 300 мм. Максимально допустимый вес заготовок составляет 1000 кг. Вес оснастки 73 кг