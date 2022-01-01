Роликовый стол Jet WE-27T2, 3000 мм с регулируемым упором
Арт. jet_334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|многофункциональный
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Мax нагрузка на стол, кг
|1000
- Роликовый стол WE-27T2 представляет собой комплект дополнительной оснастки для выполнения полноценного цикла обработки на ленточнопильных станках. Оснастка рассчитана на промышленное применение при обработке тяжелых металлических заготовок большой длины. Конструкция оснастки оборудована прочными и устойчивыми опорами, регулируемыми по высоте. Регулировка по высоте осуществляется в диапазоне 865-935 мм. Для жесткой фиксации заготовок оснастка оборудована концевым упором, передвигаемым по всей длине стола.
Роликовый стол имеет 12 роликов, длину конструкции 3030 мм, при ширине рабочей поверхности 300 мм. Максимально допустимый вес заготовок составляет 1000 кг. Вес оснастки 73 кг
Преимущества
- Для работы с длинными и тяжелыми заготовками
- Длина стола 3030 мм
- Регулируемый концевой упор по всей длине стола
- Регулировка по высоте