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Роликовый стол Jet WE-27T2, 3000 мм с регулируемым упором
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Столярные верстаки
    Роликовый стол Jet WE-27T2, 3000 мм с регулируемым упором
    Арт. jet_334
    Роликовый стол Jet WE-27T2, 3000 мм с регулируемым упором

      Роликовый стол Jet WE-27T2, 3000 мм с регулируемым упором

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_334

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		многофункциональный
      Мax нагрузка на стол, кг
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Роликовый стол WE-27T2 представляет собой комплект дополнительной оснастки для выполнения полноценного цикла обработки на ленточнопильных станках. Оснастка рассчитана на промышленное применение при обработке тяжелых металлических заготовок большой длины. Конструкция оснастки оборудована прочными и устойчивыми опорами, регулируемыми по высоте. Регулировка по высоте осуществляется в диапазоне 865-935 мм. Для жесткой фиксации заготовок оснастка оборудована концевым упором, передвигаемым по всей длине стола.
        Роликовый стол имеет 12 роликов, длину конструкции 3030 мм, при ширине рабочей поверхности 300 мм. Максимально допустимый вес заготовок составляет 1000 кг. Вес оснастки 73 кг

        Преимущества

        • Для работы с длинными и тяжелыми заготовками
        • Длина стола 3030 мм
        • Регулируемый концевой упор по всей длине стола
        • Регулировка по высоте