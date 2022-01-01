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JIMTEN Ciclon FIT (T-503) канализационная установка
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    JIMTEN Ciclon FIT (T-503) канализационная установка
    Арт. X169125166
    JIMTEN Ciclon FIT (T-503) канализационная установка

      JIMTEN Ciclon FIT (T-503) канализационная установка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125166

      Характеристики

      Производитель
      		Jimten
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Испания
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Канализационные установки Jimten Ciclon применяются в случаях, когда требуется принудительная откачка стоков от домашних приборов, которые находятся ниже уровня трубы канализации. Фекальные стоки с унитаза попадают в приемную камеру канализационного насоса Jimten CICLON FIT 3, где подвергаются измельчению нержавеющими ножами, и откачке через выходную трубу Ø32 мм. Блок автоматики представлен воздушным выключателем (пресостатом) и термозащитой. Воздушный датчик включает и выключает насос в зависимости от уровня стоков внутри насоса, а термозащита срабатывает при блокировке насоса посторонними предметами. Обратный клапан на выходе препятствует стоку воды обратно в насос. Выходное присоединение Ø32 мм. Для предотвращения появления запахов в верхней части насоса установлен настоящий угольный фильтр (с углем, а не губкой).

        Преимущества

        • Мотор с автоматикой установлен в герметичном отсеке (кассета) в левой части насоса и не перекрывается бачком унитаза
        • Имеет один фронтальный вход для унитаза и 2 входа 40 мм внизу для подключения раковины, ванны, душа, биде