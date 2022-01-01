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JIMTEN Ciclon LS (EB-705) канализационная установка
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    JIMTEN Ciclon LS (EB-705) канализационная установка
    Арт. X169125168
    JIMTEN Ciclon LS (EB-705) канализационная установка

      JIMTEN Ciclon LS (EB-705) канализационная установка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125168

      Характеристики

      Производитель
      		Jimten
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Испания
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бесшумная работа аппарата Ciclon LS, его компактные размеры и современный дизайн позволяют вписать его в любой интерьер , устанавливать его в под лестницы, на чердаки, внутрь предметов мебели и интерьера, и использовать его не только в частных домах, но и в офисах, ресторанах, подвалах, гаражах, торговых помещениях, фабриках, барах, спортзалах и т.д. Специальная система для кухонь, реализованная в конструкции откачивающей установки Jimten CICLON LS на базе насоса-измельчителя с кассетной системой, учитывает специфику оборудования современных кухонь. До этой установки, кроме двух моек, можно одновременно подключить, например, выходы от посудомоечной, стиральной и сушильных машин. Она имеет два вертикальных входы Ø40 мм (для стоков от двух кухонных моек отдельно) и три боковых входа Ø40 мм для сточной воды (один слева и два справа, расположены один над другим).

        Преимущества

        • Малошумная работа
        • Полностью автоматическая работа, неприхотлив в эксплуатации
        • Кассетная технология, позволяющая осуществить доступ к мотору, не прибегая к демонтажу унитаза и подсоединений
        • Высокая надежность
        • Ускоренное удаление грязной воды минимизирует запахи и исключает саму возможность их возникновения
        • Позволяет организовать санузел в любом месте, даже в подвале, ниже уровня канализации
        • Два подвода сверху, диаметром 40 мм для подсоединения мойки или раковины, три боковых подвода, диаметром 40 мм. дл подключения другого сантехнического оборудования или бытовой техники