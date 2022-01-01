JIMTEN Ciclon LS (EB-705) канализационная установка

Преимущества

Малошумная работа

Полностью автоматическая работа, неприхотлив в эксплуатации

Кассетная технология, позволяющая осуществить доступ к мотору, не прибегая к демонтажу унитаза и подсоединений

Высокая надежность

Ускоренное удаление грязной воды минимизирует запахи и исключает саму возможность их возникновения



Позволяет организовать санузел в любом месте, даже в подвале, ниже уровня канализации



Два подвода сверху, диаметром 40 мм для подсоединения мойки или раковины, три боковых подвода, диаметром 40 мм. дл подключения другого сантехнического оборудования или бытовой техники



Бесшумная работа аппарата Ciclon LS, его компактные размеры и современный дизайн позволяют вписать его в любой интерьер , устанавливать его в под лестницы, на чердаки, внутрь предметов мебели и интерьера, и использовать его не только в частных домах, но и в офисах, ресторанах, подвалах, гаражах, торговых помещениях, фабриках, барах, спортзалах и т.д. Специальная система для кухонь, реализованная в конструкции откачивающей установки Jimten CICLON LS на базе насоса-измельчителя с кассетной системой, учитывает специфику оборудования современных кухонь. До этой установки, кроме двух моек, можно одновременно подключить, например, выходы от посудомоечной, стиральной и сушильных машин. Она имеет два вертикальных входы Ø40 мм (для стоков от двух кухонных моек отдельно) и три боковых входа Ø40 мм для сточной воды (один слева и два справа, расположены один над другим).