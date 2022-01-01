JIMTEN Ciclon LS (EB-705) канализационная установка
Арт. X169125168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Испания
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Бесшумная работа аппарата Ciclon LS, его компактные размеры и современный дизайн позволяют вписать его в любой интерьер , устанавливать его в под лестницы, на чердаки, внутрь предметов мебели и интерьера, и использовать его не только в частных домах, но и в офисах, ресторанах, подвалах, гаражах, торговых помещениях, фабриках, барах, спортзалах и т.д. Специальная система для кухонь, реализованная в конструкции откачивающей установки Jimten CICLON LS на базе насоса-измельчителя с кассетной системой, учитывает специфику оборудования современных кухонь. До этой установки, кроме двух моек, можно одновременно подключить, например, выходы от посудомоечной, стиральной и сушильных машин. Она имеет два вертикальных входы Ø40 мм (для стоков от двух кухонных моек отдельно) и три боковых входа Ø40 мм для сточной воды (один слева и два справа, расположены один над другим).
Преимущества
- Малошумная работа
- Полностью автоматическая работа, неприхотлив в эксплуатации
- Кассетная технология, позволяющая осуществить доступ к мотору, не прибегая к демонтажу унитаза и подсоединений
- Высокая надежность
- Ускоренное удаление грязной воды минимизирует запахи и исключает саму возможность их возникновения
- Позволяет организовать санузел в любом месте, даже в подвале, ниже уровня канализации
- Два подвода сверху, диаметром 40 мм для подсоединения мойки или раковины, три боковых подвода, диаметром 40 мм. дл подключения другого сантехнического оборудования или бытовой техники