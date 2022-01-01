JIMTEN Ciclon XS (T-502) канализационная установка
Арт. X169125167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Испания
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Санитарный насос-измельчитель CICLON XS предназначен для небольших ванных комнат, состоящих из унитаза и раковины. Он применяется в тех случаях, когда сделать удаление сточных вод самотеком не удается. Он способен произвести откачку на высоту до 5 метров. Фекальные стоки с унитаза попадают в приемную камеру канализационного насоса Jimten CICLON XS, где подвергаются измельчению нержавеющими ножами, и откачке через выходную трубу Ø32 мм. Блок автоматики представлен воздушным выключателем (пресостатом) и термозащитой. Воздушный датчик включает и выключает насос в зависимости от уровня стоков внутри насоса, а термозащита срабатывает при блокировке насоса посторонними предметами. Обратный клапан на выходе препятствует стоку воды обратно в насос. Выходное присоединение Ø32 мм. Для предотвращения появления запахов в верхней части насоса установлен настоящий угольный фильтр (с углем, а не губкой).
Преимущества
- Имеет один фронтальный вход для унитаза и вход 40 мм внизу для подключения раковины, ванны, душа, биде
- Мотор с автоматикой установлен в герметичном отсеке (кассета) в левой части насоса и не перекрывается бачком унитаза
- Низкий уровень шума при работе