Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111

Преимущества

Сменные дюзы

Высококачественное финишное окрашивание

Наносит все типы красок

Эффективность переноса ЛКМ более 65 %

Простота и легкость эксплуатации

Стойкость к агрессивным растворяющим веществам

Полное соответствие нормам HVLP

Покрасочный пистолет-краскопульт Jonnesway JA-6111 применяется для малярных работ, как внешних, так и внутренних. Сменные сопла дают возможность использовать его со многими типами красок и лаков. Прост в эксплуатации, устойчив к различным агрессивным веществам. Есть возможность регулировки подачи воздуха и краски.