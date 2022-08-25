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Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
    Арт. X1099020166
    5.0
    1
    Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
    Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
    Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
    Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111

      Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099020166
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Покрасочный пистолет-краскопульт Jonnesway JA-6111 применяется для малярных работ, как внешних, так и внутренних. Сменные сопла дают возможность использовать его со многими типами красок и лаков. Прост в эксплуатации, устойчив к различным агрессивным веществам. Есть возможность регулировки подачи воздуха и краски.

        Преимущества

        • Сменные дюзы
        • Высококачественное финишное окрашивание
        • Наносит все типы красок
        • Эффективность переноса ЛКМ более 65 %
        • Простота и легкость эксплуатации
        • Стойкость к агрессивным растворяющим веществам
        • Полное соответствие нормам HVLP