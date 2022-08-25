Покрасочный пистолет Jonnesway JA-6111
Арт. X1099020166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
- Покрасочный пистолет-краскопульт Jonnesway JA-6111 применяется для малярных работ, как внешних, так и внутренних. Сменные сопла дают возможность использовать его со многими типами красок и лаков. Прост в эксплуатации, устойчив к различным агрессивным веществам. Есть возможность регулировки подачи воздуха и краски.
Преимущества
- Сменные дюзы
- Высококачественное финишное окрашивание
- Наносит все типы красок
- Эффективность переноса ЛКМ более 65 %
- Простота и легкость эксплуатации
- Стойкость к агрессивным растворяющим веществам
- Полное соответствие нормам HVLP