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Комбинированный ключ Jonnesway W26128, 28 мм
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Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Jonnesway W26128, 28 мм
    Арт. Х1302717155
    Комбинированный ключ Jonnesway W26128, 28 мм

      Комбинированный ключ Jonnesway W26128, 28 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717155

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		28
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26128 предназначен для развинчивания (завинчивания) крепежей резьбовых соединений. На одной стороне находится рожок U-образной формы, на другой - накидная головка. Размер - 28мм. Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Сталь закалена в индукционной печи в автоматическом режиме. Имеет небольшой вес (0.5кг).

        Преимущества

        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Изготовлен из высокопрочной Cr-V стали
        • Имеет защитное хромовое покрытие от ржавчины
        • Небольшой вес (0.5кг)
        • Облегченный доступ к крепежу сверху и снизу