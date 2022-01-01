Комбинированный ключ Jonnesway W26128, 28 мм
Арт. Х1302717155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|28
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26128 предназначен для развинчивания (завинчивания) крепежей резьбовых соединений. На одной стороне находится рожок U-образной формы, на другой - накидная головка. Размер - 28мм. Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Сталь закалена в индукционной печи в автоматическом режиме. Имеет небольшой вес (0.5кг).
Преимущества
- Соответствует стандарту DIN 3113
- Изготовлен из высокопрочной Cr-V стали
- Имеет защитное хромовое покрытие от ржавчины
- Небольшой вес (0.5кг)
- Облегченный доступ к крепежу сверху и снизу