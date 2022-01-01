Комбинированный ключ Jonnesway W26128, 28 мм

Преимущества

Соответствует стандарту DIN 3113

Изготовлен из высокопрочной Cr-V стали

Имеет защитное хромовое покрытие от ржавчины

Небольшой вес (0.5кг)

Облегченный доступ к крепежу сверху и снизу

Комбинированный ключ Jonnesway W26128 предназначен для развинчивания (завинчивания) крепежей резьбовых соединений. На одной стороне находится рожок U-образной формы, на другой - накидная головка. Размер - 28мм. Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Сталь закалена в индукционной печи в автоматическом режиме. Имеет небольшой вес (0.5кг).