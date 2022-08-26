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K2L-76 Carlton Цепь 20" 0,325" 1,5"
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Цепи для бензопил
K2L-76 Carlton Цепь 20" 0,325" 1,5"
Цепи для бензопил
K2L-76 Carlton Цепь 20" 0,325" 1,5"
Арт. X18813261
5.0
1
K2L-76 Carlton Цепь 20" 0,325" 1,5"
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Нет в наличии
Арт. X18813261
5.0
1
Характеристики
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Цепь Carlton 20", 0.325", 1.5 мм, 76 зв (K2L-76)
Преимущества
Надежность
Износостойкость
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы