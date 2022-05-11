Кабель Конкорд 7409 КГтп (2 жилы, 1,5 кв. мм)

Силовой двужильный кабель КГтп 2х1.5 в резиновой изоляции (резиновая оболочка) предназначен для подключения к электросетям сварочного оборудования и других передвижных механизмов с номинальным напряжением до 660В при переменном токе с частотой 400 Гц и до 1000В при постоянном токе. Может использоваться внутри и снаружи помещений при температуре от -40С до +50C.