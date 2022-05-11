Кабель Конкорд 7409 КГтп (2 жилы, 1,5 кв. мм)
Арт. 71688
Характеристики
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Производитель
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Цвет
|черный
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Сечение жилы кабеля, мм²
|1.5
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Количество жил, шт
|2
- Силовой двужильный кабель КГтп 2х1.5 в резиновой изоляции (резиновая оболочка) предназначен для подключения к электросетям сварочного оборудования и других передвижных механизмов с номинальным напряжением до 660В при переменном токе с частотой 400 Гц и до 1000В при постоянном токе. Может использоваться внутри и снаружи помещений при температуре от -40С до +50C.