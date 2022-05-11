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Кабель Конкорд 7467 КГ (2 жилы, 2,5 кв. мм, 10 м)
5.0
3
900 ₽
Кабели
    Кабель Конкорд 7467 КГ (2 жилы, 2,5 кв. мм, 10 м)
    Арт. 71652
    5.0
    3
    Кабель Конкорд 7467 КГ (2 жилы, 2,5 кв. мм, 10 м)

      Кабель Конкорд 7467 КГ (2 жилы, 2,5 кв. мм, 10 м)

      900 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71652
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Конкорд
      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		2.5
      Количество жил, шт
      		2
      Все характеристики
      900 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить кабель Конкорд стоит при осуществлении сварки для подключения сварочных аппаратов, дополнительных инструментов, использующих электросеть напряжением менее шестисот шестидесяти Вольт переменного тока или до тысячи Вольт сети постоянного тока. Кабель имеет возможность подсоединения как к стационарным, так и к передвижным установкам, обладает стойкостью к различным внешним условиям, что дает ему потенциал эксплуатации как в помещениях, так и на открытом воздухе. Рекомендуемый температурный режим для эффективной работы с кабелем силовым Конкорд составляет от минус сорока до плюс пятидесяти градусов Цельсия.

        Преимущества кабеля медного Конкорд:

        • Термостойкий;
        • Выносливый;
        • Прочный;
        • Универсальный.

        Комплектация:

        • Кабель;
        • Упаковка.