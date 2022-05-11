Кабель Конкорд 7467 КГ (2 жилы, 2,5 кв. мм, 10 м)

Купить кабель Конкорд стоит при осуществлении сварки для подключения сварочных аппаратов, дополнительных инструментов, использующих электросеть напряжением менее шестисот шестидесяти Вольт переменного тока или до тысячи Вольт сети постоянного тока. Кабель имеет возможность подсоединения как к стационарным, так и к передвижным установкам, обладает стойкостью к различным внешним условиям, что дает ему потенциал эксплуатации как в помещениях, так и на открытом воздухе. Рекомендуемый температурный режим для эффективной работы с кабелем силовым Конкорд составляет от минус сорока до плюс пятидесяти градусов Цельсия.

Преимущества кабеля медного Конкорд:

Термостойкий;

Выносливый;

Прочный;

Универсальный.

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