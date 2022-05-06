Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)

Силовой двужильный кабель КГ-2х4 в резиновой изоляции (резиновая оболочка) предназначен для подключения к электросетям сварочного оборудования и других передвижных механизмов с номинальным напряжением до 660В при переменном токе с частотой 400 Гц и до 1000В при постоянном токе. Может использоваться внутри и снаружи помещений при температуре от -40С до +50C.Сечение каждой жилы круглой формы, сплетенной из тонких медных проводков с толщиной до 0,2 мм, составляет 4 мм. Радиус максимально допустимого изгиба - не менее 8-ми диаметров кабеля.