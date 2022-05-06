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Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)
5.0
2
1 800 ₽
Кабели
    Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)
    Арт. 71651
    5.0
    2
    Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)

      Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)

      1 800 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71651
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Конкорд
      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		4
      Количество жил, шт
      		2
      Все характеристики
      1 800 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силовой двужильный кабель КГ-2х4 в резиновой изоляции (резиновая оболочка) предназначен для подключения к электросетям сварочного оборудования и других передвижных механизмов с номинальным напряжением до 660В при переменном токе с частотой 400 Гц и до 1000В при постоянном токе. Может использоваться внутри и снаружи помещений при температуре от -40С до +50C.Сечение каждой жилы круглой формы, сплетенной из тонких медных проводков с толщиной до 0,2 мм, составляет 4 мм. Радиус максимально допустимого изгиба - не менее 8-ми диаметров кабеля.