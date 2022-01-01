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Кабель КГ 2х6
48 ₽
Кабели
    Кабель КГ 2х6
    Арт. 71663
    Кабель КГ 2х6

      Кабель КГ 2х6

      48 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71663

      Характеристики

      Макс. рабочая температура, °С
      		70
      Мин. рабочая температура, °С
      		-50
      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		6
      Количество жил, шт
      		2
      Все характеристики
      48 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Кабель КГ 2х6 - относится к классу гибких кабелей, изготовленных из многопроволочных медных жил. Повышенная гибкость кабеля КГ 2х6 обеспечивается внешней изоляцией из резины. Резиновая оболочка кабеля устойчива к ультрафиолету. Кабель КГ 2х6 производится в различных климатических исполнениях: для умеренных широт, для тропиков,для арктического климата с пониженными температурами. В России обычно применяется кабель КГ 2х6 без специального климатического обозначения.