Описание: Кабель КГ 2х6 - относится к классу гибких кабелей, изготовленных из многопроволочных медных жил. Повышенная гибкость кабеля КГ 2х6 обеспечивается внешней изоляцией из резины. Резиновая оболочка кабеля устойчива к ультрафиолету. Кабель КГ 2х6 производится в различных климатических исполнениях: для умеренных широт, для тропиков,для арктического климата с пониженными температурами. В России обычно применяется кабель КГ 2х6 без специального климатического обозначения.