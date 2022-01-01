Кабель КГ 2х6
Арт. 71663
Характеристики
|
Макс. рабочая температура, °С
|70
|
Мин. рабочая температура, °С
|-50
|
Цвет
|черный
|
Сечение жилы кабеля, мм²
|6
|
Количество жил, шт
|2
Описание:Кабель КГ 2х6 - относится к классу гибких кабелей, изготовленных из многопроволочных медных жил. Повышенная гибкость кабеля КГ 2х6 обеспечивается внешней изоляцией из резины. Резиновая оболочка кабеля устойчива к ультрафиолету. Кабель КГ 2х6 производится в различных климатических исполнениях: для умеренных широт, для тропиков,для арктического климата с пониженными температурами. В России обычно применяется кабель КГ 2х6 без специального климатического обозначения.