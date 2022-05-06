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Кабель Конкорд КГ 7422 (3 жилы 2,5 кв. мм, 1 жила 1,5 кв. мм)
5.0
2
150 ₽
Кабели
    Кабель Конкорд КГ 7422 (3 жилы 2,5 кв. мм, 1 жила 1,5 кв. мм)
    Арт. 71655
    5.0
    2
    Кабель Конкорд КГ 7422 (3 жилы 2,5 кв. мм, 1 жила 1,5 кв. мм)

      Кабель Конкорд КГ 7422 (3 жилы 2,5 кв. мм, 1 жила 1,5 кв. мм)

      150 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71655
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Конкорд
      Цвет
      		черный
      Количество жил, шт
      		4
      Все характеристики
      150 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кабель силовой КГ- кабель с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке. Предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000В. Условия эксплуатации: при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -40 до +50С при воздействии солнечного излучения.