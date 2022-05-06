Кабель Конкорд КГ 7422 (3 жилы 2,5 кв. мм, 1 жила 1,5 кв. мм)

Кабель силовой КГ- кабель с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке. Предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000В. Условия эксплуатации: при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -40 до +50С при воздействии солнечного излучения.