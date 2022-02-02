Кабель (КВВ-П, 4x1,5, 100 м)

Дополнительные технические характеристики:

Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката(КВВ);

Число жил: 4;

Номинальное сечение жил: 1.5 мм 2 ;

; Номинальное напряжение: 450/750 В;

Климатическое исполнение: В; категории размещения 1—5 п ГОСТ 15150-69;

Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С;

ТУ 16.К13-035-2004.

Кабель водопогружной КВВ (4 х1.5; бухта 100 м) Unipump 81031 используется для удлинения основного кабеля погружного насоса, если его недостаточно для сетевого подключения.