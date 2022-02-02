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Кабель (КВВ-П, 4x1,5, 100 м)
5.0
3
Найти аналог
Кабели
    Кабель (КВВ-П, 4x1,5, 100 м)
    Арт. X16925198
    5.0
    3
    Кабель (КВВ-П, 4x1,5, 100 м)

      Кабель (КВВ-П, 4x1,5, 100 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16925198
      5.0
      3

      Характеристики

      Длина, м
      		100
      Форма кабеля
      		круглый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кабель водопогружной КВВ (4 х1.5; бухта 100 м) Unipump 81031 используется для удлинения основного кабеля погружного насоса, если его недостаточно для сетевого подключения.

        Дополнительные технические характеристики:

        • Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката(КВВ);
        • Число жил: 4;
        • Номинальное сечение жил: 1.5 мм2;
        • Номинальное напряжение: 450/750 В;
        • Климатическое исполнение: В; категории размещения 1—5 п ГОСТ 15150-69;
        • Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С;
        • ТУ 16.К13-035-2004.