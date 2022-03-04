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Кабель (КВВ-П, 4x2,5, 100 м)
4.0
2
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Кабели
    Кабель (КВВ-П, 4x2,5, 100 м)
    Арт. X16925179
    4.0
    2
    Кабель (КВВ-П, 4x2,5, 100 м)

      Кабель (КВВ-П, 4x2,5, 100 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16925179
      4.0
      2
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Кабель водопогружной КВВ (4 х2.5; бухта 100 м)  используется для удлинения основного кабеля погружного насоса, если его недостаточно для сетевого подключения.