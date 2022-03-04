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Кабель (КВВ-П, 4x2,5, 100 м)
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Кабели
Кабель (КВВ-П, 4x2,5, 100 м)
Кабели
Кабель (КВВ-П, 4x2,5, 100 м)
Арт. X16925179
4.0
2
Кабель (КВВ-П, 4x2,5, 100 м)
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Нет в наличии
Арт. X16925179
4.0
2
В сравнение
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Найти аналог
Нет в наличии
Описание
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Описание
Кабель водопогружной КВВ (4 х2.5; бухта 100 м) используется для удлинения основного кабеля погружного насоса, если его недостаточно для сетевого подключения.
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Рейтинги и отзывы