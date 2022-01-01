Кабель-удлинитель видеозонда ADA Extension cable ZVE 4M позволяет значительно увеличить расстояние наблюдения (до 5 метров при использовании с штатным зондом). Устанавливается между зондом с камерой и видеоскопом. Соединения герметичные. Кабелю можно задать желаемую кривизну. Идеально подходит для осмотра удаленного труднодоступного участка. Пылевлагозащита кабеля IP67. Зонд можно погружать в воду или промывать проточной водой. Этот зонд подходит для видеоскопов ADA ZVE 160 и ADA ZVE 350SD.