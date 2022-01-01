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Кабель-удлинитель видеозонда ADA Extension cable ZVE 4M
Найти аналог
Кабели
    Видео кабель-удлинитель видеозонда ADA Extension cable ZVE 4M
    Арт. geototal_648
    Кабель-удлинитель видеозонда ADA Extension cable ZVE 4M

      Видео кабель-удлинитель видеозонда ADA Extension cable ZVE 4M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_648

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, м
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Кабель-удлинитель видеозонда ADA Extension cable ZVE 4M позволяет значительно увеличить расстояние наблюдения (до 5 метров при использовании с штатным зондом). Устанавливается между зондом с камерой и видеоскопом. Соединения герметичные. Кабелю можно задать желаемую кривизну. Идеально подходит для осмотра удаленного труднодоступного участка. Пылевлагозащита кабеля IP67. Зонд можно погружать в воду или промывать проточной водой. Этот зонд подходит для видеоскопов ADA ZVE 160 и ADA ZVE 350SD.