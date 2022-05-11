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Кабель ВВГ (3 жилы, 2,5 кв. мм, черный)
5.0
3
Найти аналог
Кабели
    Кабель ВВГ (3 жилы, 2,5 кв. мм, черный)
    Арт. X699434830
    5.0
    3
    Кабель ВВГ (3 жилы, 2,5 кв. мм, черный)

      Кабель ВВГ (3 жилы, 2,5 кв. мм, черный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699434830
      5.0
      3

      Характеристики

      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		2.5
      Количество жил, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кабель, провод ВВГ трехжильный предназначен для ввода, прокладки и подключения стационарных механизмов, энергетических установок к электрическим сетям на улице и в сухих, влажных помещениях квартиры, загородного деревянного дома, дачи, бани, гаража, офиса по, в и под штукатуркой. Не распространяет горение при групповом монтаже, допускается открытая уличная прокладка. Не рекомендуется для прокладки в земле без дополнительной изоляции. Применяется при монтаже для стационарной внутренней, скрытой, наружной прокладке электрической проводки по стене, потолку, в коробе кабель-канала силовых линий электропроводки розеток и выключателей освещения. Температура эксплуатации провода, кабеля ВВГ от -50*С до + 50*С.