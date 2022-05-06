Кабель ВВГ (3 жилы, 4 кв. мм)

Кабель, провод ВВГ трехжильный предназначен для ввода, прокладки и подключения стационарных механизмов, энергетических установок к электрическим сетям на улице и в сухих, влажных помещениях квартиры, загородного деревянного дома, дачи, бани, гаража, офиса по, в и под штукатуркой. Не распространяет горение при групповом монтаже, допускается открытая уличная прокладка. Не рекомендуется для прокладки в земле без дополнительной изоляции. Применяется при монтаже для стационарной внутренней, скрытой, наружной прокладке электрической проводки по стене, потолку, в коробе кабель-канала силовых линий электропроводки розеток и выключателей освещения. Температура эксплуатации провода, кабеля ВВГ от -50*С до + 50*С.