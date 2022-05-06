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Кабель ВВГ (5 жил, 2,5 кв. мм)
5.0
2
Найти аналог
Кабели
    Кабель ВВГ (5 жил, 2,5 кв. мм)
    Арт. X6994332
    5.0
    2
    Кабель ВВГ (5 жил, 2,5 кв. мм)

      Кабель ВВГ (5 жил, 2,5 кв. мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994332
      5.0
      2

      Характеристики

      Цвет
      		черный
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		2.5
      Количество жил, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кабель, провод ВВГ пятижильный предназначен для ввода, прокладки и подключения стационарных механизмов, энергетических установок к электрическим сетям на улице и в сухих, влажных помещениях квартиры, загородного деревянного дома, дачи, бани, гаража, офиса по, в и под штукатуркой.  Не распространяет горение при групповом монтаже, допускается открытая уличная прокладка. Не рекомендуется для прокладки в земле без дополнительной изоляции.  Применяется при монтаже для стационарной внутренней, скрытой, наружной прокладке электрической проводки по стене, потолку, в коробе кабель-канала силовых линий электропроводки розеток и выключателей освещения.  Температура эксплуатации провода, кабеля ВВГ от -50*С до + 50*С. 