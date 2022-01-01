Кабельная стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, белый)

Преимущества

Высокая стойкость на разрыв

Широкий температурный диапазон (от -40 до +85 градусов Цельсия)

Вибростойкость

Самозатухаемость при возгорании (огнестойкость UL94V2)

Кабельные стяжки «Premium» обеспечивают высокую надежность фиксации, облегчая монтаж и сокращая время работы

Универсальность данных стяжек позволяет применять их в различных отраслях производства, ремонта и хозяйственной деятельности

Кабельные стяжки Premium 3х100 (2.5х100 мм, белый) - изготовлены из гибкой нейлоновой ленты с фиксирующим замком на конце. Поверхность ленты имеет насечки, которые при монтаже входят в зацепление со встроенным фиксатором замка, обеспечивая ступенчатую затяжку. Обратный ход блокируется пилообразными выступами, в результате предотвращается ослабление хомута, а петля становится только крепче. При производстве кабельной стяжки используется исключительно качественное первичное сырье-нейлон 6.6.