Кабельная вилка ТSВ-10-25 711Р001005
Арт. X4330263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|вилка кабельная
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Номинальная сила тока, А
|16
Штекер кабельный TSB 10-25 это соединитель, устанавливаемый на провод для подключения в разъем. Кабельная вилка отличается качественным исполнением, которое обеспечивает плотное и долговечное соединение. Купить TSB-10-25 стоит для выполнения профессиональных сварочных и электромонтажных работ.
Преимущества штекера сварочного кабеля TSB 10-25:
- Прочный;
- Надежный;
- Портативный.
Комплектация:
- Штекер;
- Упаковка.