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Кабельная вилка ТSВ-10-25 711Р001005
4.5
2
145 ₽
Розетки
    Кабельная вилка ТSВ-10-25 711Р001005
    Арт. X4330263
    4.5
    2
    Кабельная вилка ТSВ-10-25 711Р001005

      Кабельная вилка ТSВ-10-25 711Р001005

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X4330263
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вилка кабельная
      Номинальная сила тока, А
      		16
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Штекер кабельный TSB 10-25 это соединитель, устанавливаемый на провод для подключения в разъем. Кабельная вилка отличается качественным исполнением, которое обеспечивает плотное и долговечное соединение. Купить TSB-10-25 стоит для выполнения профессиональных сварочных и электромонтажных работ.

        Преимущества штекера сварочного кабеля TSB 10-25:

        • Прочный;
        • Надежный;
        • Портативный.

        Комплектация:

        • Штекер;
        • Упаковка.