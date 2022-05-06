Кабельная вилка ТSВ-10-25 711Р001005

Штекер кабельный TSB 10-25 это соединитель, устанавливаемый на провод для подключения в разъем. Кабельная вилка отличается качественным исполнением, которое обеспечивает плотное и долговечное соединение. Купить TSB-10-25 стоит для выполнения профессиональных сварочных и электромонтажных работ.

Преимущества штекера сварочного кабеля TSB 10-25:

Прочный;

Надежный;

Портативный.

Комплектация: