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Ручка включения трансмиссии с фиксатором Кадви 4732000316
1 195 ₽
Ручки и рукоятки
    Ручка включения трансмиссии с фиксатором Кадви 4732000316
    Арт. Ю00000021929
    Ручка включения трансмиссии с фиксатором Кадви 4732000316

      Ручка включения трансмиссии с фиксатором Кадви 4732000316

      1 195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021929

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Все характеристики
      1 195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручка включения трансмиссии с фиксатором Кадви 4732000316 – это деталь, применяемая в целях монтажа на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Комплектующие от торговой марки выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены вам больше не придется волноваться за работоспособность: Ручки и рукоятки производства марки могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы