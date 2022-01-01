Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А

Преимущества

Направление движения компрессора Калибр КМК-1600/24А 00000047370 легко и быстро меняется при помощи рукояти

Для визуального контроля давления в системе компрессора предусматривается манометр

Два крупных колеса существенно облегчают перемещение модели по рабочей площадке

Специальный кран в днище ресивера позволяет с удобством сливать образовавшийся в процессе работы конденсат

Третьей точкой опоры является металлическая ножка с резиновым наконечником, который препятствует скольжению по полу, а также снижает уровень вибрации

Транспортные размеры - 575х250х560 мм

Номинальная мощность - 2.2 л.с

Тип - коаксиальный масляный

Большие охлаждающие ребра компрессорной головки

Прочный защитных кожух двигателя

Долгий срок службы

Компрессор Калибр КМК-1600/24А 00000047370 представляет собой мобильную установку для сжатия воздуха. Агрегат подключается к стандартной электросети 220 В и потребляет 1600 Вт. Емкий ресивер накапливает до 24 л сжатого воздуха, что существенно снижает частоту рабочих циклов модели. Прочный корпус препятствует механическому повреждению внутренних элементов компрессора