Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А
Арт. О00000026436
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
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- Компрессор Калибр КМК-1600/24А 00000047370 представляет собой мобильную установку для сжатия воздуха. Агрегат подключается к стандартной электросети 220 В и потребляет 1600 Вт. Емкий ресивер накапливает до 24 л сжатого воздуха, что существенно снижает частоту рабочих циклов модели. Прочный корпус препятствует механическому повреждению внутренних элементов компрессора
Преимущества
- Направление движения компрессора Калибр КМК-1600/24А 00000047370 легко и быстро меняется при помощи рукояти
- Для визуального контроля давления в системе компрессора предусматривается манометр
- Два крупных колеса существенно облегчают перемещение модели по рабочей площадке
- Специальный кран в днище ресивера позволяет с удобством сливать образовавшийся в процессе работы конденсат
- Третьей точкой опоры является металлическая ножка с резиновым наконечником, который препятствует скольжению по полу, а также снижает уровень вибрации
- Транспортные размеры - 575х250х560 мм
- Номинальная мощность - 2.2 л.с
- Тип - коаксиальный масляный
- Большие охлаждающие ребра компрессорной головки
- Прочный защитных кожух двигателя
- Долгий срок службы