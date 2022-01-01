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Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А
    Арт. О00000026436
    Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А
    Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А
      Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А
      Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А

      Компрессор поршневой Калибр КМК-1600/24А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026436

      Характеристики

      Производитель
      		Калибр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор Калибр КМК-1600/24А 00000047370 представляет собой мобильную установку для сжатия воздуха. Агрегат подключается к стандартной электросети 220 В и потребляет 1600 Вт. Емкий ресивер накапливает до 24 л сжатого воздуха, что существенно снижает частоту рабочих циклов модели. Прочный корпус препятствует механическому повреждению внутренних элементов компрессора

        Преимущества

        • Направление движения компрессора Калибр КМК-1600/24А 00000047370 легко и быстро меняется при помощи рукояти
        • Для визуального контроля давления в системе компрессора предусматривается манометр
        • Два крупных колеса существенно облегчают перемещение модели по рабочей площадке
        • Специальный кран в днище ресивера позволяет с удобством сливать образовавшийся в процессе работы конденсат
        • Третьей точкой опоры является металлическая ножка с резиновым наконечником, который препятствует скольжению по полу, а также снижает уровень вибрации
        • Транспортные размеры - 575х250х560 мм
        • Номинальная мощность - 2.2 л.с
        • Тип - коаксиальный масляный
        • Большие охлаждающие ребра компрессорной головки
        • Прочный защитных кожух двигателя
        • Долгий срок службы