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Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 22ДП
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный ELITECH ТП 22ДП
    Арт. 70423688
    Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 22ДП

      Калорифер дизельный ELITECH ТП 22ДП

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423688

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Объем бака для топлива, л
      		19
      Расход топлива, л/ч
      		1.7
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		130
      Мобильность
      		переносной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тепловая дизельная пушка ELITECH 22ДП (калорифер)

        Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 22 ДП мощностью 22 кВт применяется для обогрева и просушивания нежилых помещений с хорошей вентиляцией сильным потоком нагретого воздуха. Максимальная площадь обогрева - 130 кв.м. Применяется, в основном, в строительстве и ремонтных работах. Работа полностью автоматизирована для удобства использования. Компактная конструкция, топливный бак служит подставкой для пушки. Прибор может непрерывно функционировать 11 часов без дозаправки. На тепловую пушку ELITECH 22ДП цена в интернет-магазине «Бигам» ниже, чем в розничных центрах продаж.

        Преимущества:

        • контроль пламени (электронный);
        • встроенный термостат;
        • объемный топливный бак на 19 л;
        • датчик уровня топлива;
        • индикация включения;
        • защита от перегрева;
        • ручка на корпусе для удобной переноски пушки.

        Комплектация:

        1. пушка дизельная ELITECH ТП 22ДП;
        2. технический паспорт.
        Заказать со скидкой пушку дизельную ELITECH 22ДП и купить вы можете в интернет-магазине «Бигам». Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить по бесплатной горячей линии и пообщаться с нашим менеджером. У нас действует несколько видов оплаты: наличный и несколько видов безналичного расчета. Доставка осуществляется в любой город страны до транспортной компании, курьером или самовывозом из нашего фирменного магазина. Наш собственный авторизованный сервисный центр осуществляет полную диагностику, ремонт и обслуживание по гарантии любого оборудования или инструмента.