Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 22ДП

Тепловая дизельная пушка ELITECH 22ДП (калорифер)

Преимущества:

контроль пламени (электронный);

встроенный термостат;

объемный топливный бак на 19 л;

датчик уровня топлива;

индикация включения;

защита от перегрева;

ручка на корпусе для удобной переноски пушки.

Комплектация:

пушка дизельная ELITECH ТП 22ДП; технический паспорт.

Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 22 ДП мощностью 22 кВт применяется для обогрева и просушивания нежилых помещений с хорошей вентиляцией сильным потоком нагретого воздуха. Максимальная площадь обогрева - 130 кв.м. Применяется, в основном, в строительстве и ремонтных работах. Работа полностью автоматизирована для удобства использования. Компактная конструкция, топливный бак служит подставкой для пушки. Прибор может непрерывно функционировать 11 часов без дозаправки. На тепловую пушку ELITECH 22ДП цена в интернет-магазине «Бигам» ниже, чем в розничных центрах продаж.Заказать со скидкой пушку дизельную ELITECH 22ДП и купить вы можете в интернет-магазине «Бигам». Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить по бесплатной горячей линии и пообщаться с нашим менеджером. У нас действует несколько видов оплаты: наличный и несколько видов безналичного расчета. Доставка осуществляется в любой город страны до транспортной компании, курьером или самовывозом из нашего фирменного магазина. Наш собственный авторизованный сервисный центр осуществляет полную диагностику, ремонт и обслуживание по гарантии любого оборудования или инструмента.