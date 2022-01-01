Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 22ДП

Калорифер дизельный ELITECH ТП 22ДП
Арт. 70423688
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|19
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Расход топлива, л/ч
|1.7
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|130
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Мобильность
|переносной
Тепловая дизельная пушка ELITECH 22ДП (калорифер)Дизельная тепловая пушка ELITECH ТП 22 ДП мощностью 22 кВт применяется для обогрева и просушивания нежилых помещений с хорошей вентиляцией сильным потоком нагретого воздуха. Максимальная площадь обогрева - 130 кв.м. Применяется, в основном, в строительстве и ремонтных работах. Работа полностью автоматизирована для удобства использования. Компактная конструкция, топливный бак служит подставкой для пушки. Прибор может непрерывно функционировать 11 часов без дозаправки. На тепловую пушку ELITECH 22ДП цена в интернет-магазине «Бигам» ниже, чем в розничных центрах продаж.
Преимущества:
- контроль пламени (электронный);
- встроенный термостат;
- объемный топливный бак на 19 л;
- датчик уровня топлива;
- индикация включения;
- защита от перегрева;
- ручка на корпусе для удобной переноски пушки.
Комплектация:
- пушка дизельная ELITECH ТП 22ДП;
- технический паспорт.