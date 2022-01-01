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Дизельная тепловая пушка Master WA33 30кВт 4018.211
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Master Теплогенератор WA33 MASTER 30кВт 4018.211
    Арт. 70423664
    Дизельная тепловая пушка Master WA33 30кВт 4018.211

      Калорифер дизельный Master Теплогенератор WA33 MASTER 30кВт 4018.211

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423664

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Защита от перегрева
      		Нет
      Регулировка мощности
      		Нет
      Для помещения
      		Нет
      Для натяжных потолков
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нагреватель на универсальном масле типа MASTER (Мастер) WA 33 предназначен для обогрева промышленных помещений, в которых отсутствует центральное отопление, например, подвалы, гаражи, СТО, мастерские, ангары, промышленные цеха, склады и т.д.Констукцией предусмотрен дымоход, через который происходит вывод продуктов сгорания. Устройство поджига таково, что обеспечивает сгорание топлива без сажи. Технические характеристики:Номинальное напряжение, В 220Мощность 21-33 кВт Период непрерывного режима работы, час 10 Максимальная потребляемая мощность, Вт 550 Габаритные размеры, (Д*Ш*В) (мм): 540x860x1370 Вырабатываемая тепловая мощность, кВт 25-45 Расход топлива , л/час 2,5-4,5 Производительность вентилятора, м3/час 3500 Ёмкость топливного бака, л 50 Масса изделия, кг 80