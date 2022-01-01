Дизельная тепловая пушка Master WA33 30кВт 4018.211

Нагреватель на универсальном масле типа MASTER (Мастер) WA 33 предназначен для обогрева промышленных помещений, в которых отсутствует центральное отопление, например, подвалы, гаражи, СТО, мастерские, ангары, промышленные цеха, склады и т.д.Констукцией предусмотрен дымоход, через который происходит вывод продуктов сгорания. Устройство поджига таково, что обеспечивает сгорание топлива без сажи. Технические характеристики:Номинальное напряжение, В 220Мощность 21-33 кВт Период непрерывного режима работы, час 10 Максимальная потребляемая мощность, Вт 550 Габаритные размеры, (Д*Ш*В) (мм): 540x860x1370 Вырабатываемая тепловая мощность, кВт 25-45 Расход топлива , л/час 2,5-4,5 Производительность вентилятора, м3/час 3500 Ёмкость топливного бака, л 50 Масса изделия, кг 80