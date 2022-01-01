Калорифер дизельный PATRIOT DT-35
Арт. 70423667
Характеристики
|
Производитель
|
Объем бака для топлива, л
|24
|
Расход топлива, л/ч
|3.47
|
Вес, кг
|22
|
Защита от перегрева
|Нет
Описание
Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT 35 применяется для обогрева небольших и средних площадей бытовых, складских или рабочих помещений. При сгорании топлива нагревается металлическая пластина, электровентилятор создает поток воздуха, который проходит через нагревательный элемент и выходит наружу. Агрегат удобно транспортируется благодаря наличию больших колес. Низкий расход дизельного топлива делает пушку экономичной, при этом ее производительность - 750 куб. метров в час.
Преимущества
- Защита от перегрева;
- Низкий расход топлива;
- Сильный тепловой поток;
- Тепловая отдача 25800 Ккал/час.
Комплектация
- Пушка;
- Упаковка;
- Транспортировочные колеса.