Описание

Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT 35 применяется для обогрева небольших и средних площадей бытовых, складских или рабочих помещений. При сгорании топлива нагревается металлическая пластина, электровентилятор создает поток воздуха, который проходит через нагревательный элемент и выходит наружу. Агрегат удобно транспортируется благодаря наличию больших колес. Низкий расход дизельного топлива делает пушку экономичной, при этом ее производительность - 750 куб. метров в час.

Преимущества

Защита от перегрева;

Низкий расход топлива;

Сильный тепловой поток;

Тепловая отдача 25800 Ккал/час.

Комплектация