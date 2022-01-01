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Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT-35
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный PATRIOT DT-35
    Арт. 70423667
    Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT-35

      Калорифер дизельный PATRIOT DT-35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423667

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Объем бака для топлива, л
      		24
      Расход топлива, л/ч
      		3.47
      Вес, кг
      		22
      Защита от перегрева
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT 35 применяется для обогрева небольших и средних площадей бытовых, складских или рабочих помещений. При сгорании топлива нагревается металлическая пластина, электровентилятор создает поток воздуха, который проходит через нагревательный элемент и выходит наружу. Агрегат удобно транспортируется благодаря наличию больших колес. Низкий расход дизельного топлива делает пушку экономичной, при этом ее производительность - 750 куб. метров в час.

        Преимущества

        • Защита от перегрева;
        • Низкий расход топлива;
        • Сильный тепловой поток;
        • Тепловая отдача 25800 Ккал/час.

        Комплектация 

        • Пушка;
        • Упаковка;
        • Транспортировочные колеса.