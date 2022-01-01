Калорифер дизельный PATRIOT DT-55
Арт. 70423668
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|50
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Расход топлива, л/ч
|5.8
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Степень защиты
|IP 44
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Вес, кг
|30
Описание
Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT 55 - это мощный агрегат, который используется в производственных цехах средних и больших площадей для прогрева воздуха. Система автоматического зажигания способствует легкому запуску пушки. Низкий расход топлива позволяет работать до 10 часов на одном баке. Пушка имеет автоматическую систему распознавания неисправностей и оповещения.
Преимущества
- Защита от перегрева;
- Низкий расход топлива;
- Автоматическая система распознавания неисправностей и оповещение;
- Автоматическая система зажигания;
- Класс защиты IP 44;
- Сильный тепловой поток;
- Система турбосжигания TuboBurTM.
Комплектация
- Пушка;
- Упаковка.