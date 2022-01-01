Описание

Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT 55 - это мощный агрегат, который используется в производственных цехах средних и больших площадей для прогрева воздуха. Система автоматического зажигания способствует легкому запуску пушки. Низкий расход топлива позволяет работать до 10 часов на одном баке. Пушка имеет автоматическую систему распознавания неисправностей и оповещения.

Преимущества

Защита от перегрева;

Низкий расход топлива;

Автоматическая система распознавания неисправностей и оповещение;

Автоматическая система зажигания;

Класс защиты IP 44;

Сильный тепловой поток;

Система турбосжигания TuboBurTM.

Комплектация