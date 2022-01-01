Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT-55
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный PATRIOT DT-55
    Арт. 70423668
    Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT-55

      Калорифер дизельный PATRIOT DT-55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423668

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Объем бака для топлива, л
      		50
      Расход топлива, л/ч
      		5.8
      Степень защиты
      		IP 44
      Вес, кг
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка PATRIOT DT 55 - это мощный агрегат, который используется в производственных цехах средних и больших площадей для прогрева воздуха. Система автоматического зажигания способствует легкому запуску пушки. Низкий расход топлива позволяет работать до 10 часов на одном баке. Пушка имеет автоматическую систему распознавания неисправностей и оповещения.

        Преимущества 

        • Защита от перегрева;
        • Низкий расход топлива;
        • Автоматическая система распознавания неисправностей и оповещение;
        • Автоматическая система зажигания;
        • Класс защиты IP 44;
        • Сильный тепловой поток;
        • Система турбосжигания TuboBurTM.

        Комплектация 

        • Пушка;
        • Упаковка.