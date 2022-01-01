Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTC 368 35кВт

Преимущества

Корпус - окрашенный

Степень защиты IPX4

Система защиты от перепадов напряжения

Прямой нагрев

Пушка применяется при отделке и ремонте помещений, сушке штукатурки и шпаклевке в зимних условиях, сушке фасадов при облицовке керамической плиткой, размораживании траншей

Данное устройство можно использовать на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях

Цифровой дисплей температуры и диагностики

Система максимального сжигания топлива увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов

Индикация и регулировка температуры на выходе

Система защиты от перегрева

Электронный контроль пламени с фотоэлементом

Автоматическое распознавание неисправностей

Термостат с цифровым индикатором (поддерживает заданную температуру)

Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTС 368 633703037 оснащена колесами для удобства транспортировки. Для безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и перепадов напряжения. Система максимального сжигания топлива увеличивает эффективность работы пушки. Можно использовать данное устройство для обогрева открытых площадок или проветриваемых помещений.