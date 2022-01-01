Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTC 368 35кВт

Калорифер дизельный PATRIOT DTC 368 35кВт
Арт. 70423692
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Нет
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Регулировка мощности
|Нет
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Для помещения
|Нет
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Для натяжных потолков
|Нет
- Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTС 368 633703037 оснащена колесами для удобства транспортировки. Для безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и перепадов напряжения. Система максимального сжигания топлива увеличивает эффективность работы пушки. Можно использовать данное устройство для обогрева открытых площадок или проветриваемых помещений.
Преимущества
- Корпус - окрашенный
- Степень защиты IPX4
- Система защиты от перепадов напряжения
- Прямой нагрев
- Пушка применяется при отделке и ремонте помещений, сушке штукатурки и шпаклевке в зимних условиях, сушке фасадов при облицовке керамической плиткой, размораживании траншей
- Данное устройство можно использовать на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях
- Цифровой дисплей температуры и диагностики
- Система максимального сжигания топлива увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов
- Индикация и регулировка температуры на выходе
- Система защиты от перегрева
- Электронный контроль пламени с фотоэлементом
- Автоматическое распознавание неисправностей
- Термостат с цифровым индикатором (поддерживает заданную температуру)