Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTC 629 60кВт

Калорифер дизельный PATRIOT DTC 629 60кВт
Арт. 70423694
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Нет
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Регулировка мощности
|Нет
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Для помещения
|Нет
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Для натяжных потолков
|Нет
- Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTС 629 633703063 оснащена колесами для удобства перемещения. Металлическая опора обеспечивает устойчивость данного оборудования во время работы. Предусмотрена защита пушки от перегрева и перепадов напряжения. Тепловая пушка имеет дисплей с индикацией температуры и результатов диагностики. За счет прямого нагрева необходимо проветривать обогреваемое помещение.
Преимущества
- Корпус - окрашенный
- Степень защиты IPX4
- Система защиты от перепадов напряжения
- Прямой нагрев
- Пушка применяется при отделке и ремонте помещений, сушке штукатурки и шпаклевке в зимних условиях, сушке фасадов при облицовке керамической плиткой, размораживании траншей
- Данное устройство можно использовать на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях
- Цифровой дисплей температуры и диагностики
- Система максимального сжигания топлива увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов
- Индикация и регулировка температуры на выходе
- Система защиты от перегрева
- Электронный контроль пламени с фотоэлементом
- Автоматическое распознавание неисправностей
- Термостат с цифровым индикатором (поддерживает заданную температуру)