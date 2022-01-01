Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTC 629 60кВт
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный PATRIOT DTC 629 60кВт
    Арт. 70423694

      Калорифер дизельный PATRIOT DTC 629 60кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423694

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Защита от перегрева
      		Нет
      Регулировка мощности
      		Нет
      Для помещения
      		Нет
      Для натяжных потолков
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTС 629 633703063 оснащена колесами для удобства перемещения. Металлическая опора обеспечивает устойчивость данного оборудования во время работы. Предусмотрена защита пушки от перегрева и перепадов напряжения. Тепловая пушка имеет дисплей с индикацией температуры и результатов диагностики. За счет прямого нагрева необходимо проветривать обогреваемое помещение.

        Преимущества

        • Корпус - окрашенный
        • Степень защиты IPX4
        • Система защиты от перепадов напряжения
        • Прямой нагрев
        • Пушка применяется при отделке и ремонте помещений, сушке штукатурки и шпаклевке в зимних условиях, сушке фасадов при облицовке керамической плиткой, размораживании траншей
        • Данное устройство можно использовать на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях
        • Цифровой дисплей температуры и диагностики
        • Система максимального сжигания топлива увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов
        • Индикация и регулировка температуры на выходе
        • Система защиты от перегрева
        • Электронный контроль пламени с фотоэлементом
        • Автоматическое распознавание неисправностей
        • Термостат с цифровым индикатором (поддерживает заданную температуру)