Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTC 629 60кВт

Преимущества

Корпус - окрашенный

Степень защиты IPX4

Система защиты от перепадов напряжения

Прямой нагрев

Пушка применяется при отделке и ремонте помещений, сушке штукатурки и шпаклевке в зимних условиях, сушке фасадов при облицовке керамической плиткой, размораживании траншей

Данное устройство можно использовать на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях

Цифровой дисплей температуры и диагностики

Система максимального сжигания топлива увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов

Индикация и регулировка температуры на выходе

Система защиты от перегрева

Электронный контроль пламени с фотоэлементом

Автоматическое распознавание неисправностей

Термостат с цифровым индикатором (поддерживает заданную температуру)

Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTС 629 633703063 оснащена колесами для удобства перемещения. Металлическая опора обеспечивает устойчивость данного оборудования во время работы. Предусмотрена защита пушки от перегрева и перепадов напряжения. Тепловая пушка имеет дисплей с индикацией температуры и результатов диагностики. За счет прямого нагрева необходимо проветривать обогреваемое помещение.