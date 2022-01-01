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Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTW 569
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный PATRIOT DTW 569
    Арт. 704236115

      Калорифер дизельный PATRIOT DTW 569

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236115

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Защита от перегрева
      		Нет
      Регулировка мощности
      		Нет
      Для помещения
      		Нет
      Для натяжных потолков
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTW 569 633703058 работает на дизельном топливе или керосине. Данное оборудование применяют для обогрева открытых площадок или помещений с хорошей вентиляцией. Колеса упрощают транспортировку пушки. Металлическая опора обеспечивает устойчивость во время работы. Для увеличения КПД пушка оснащена системой полного сгорания топлива.

        Преимущества

        • Система защиты от перепадов напряжения
        • Степень защиты IPX4
        • Корпус - окрашенный
        • Пушка применяется на различных этапах строительства
        • Данное оборудование необходимо использовать на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях за счет прямого способа нагрева
        • Система максимального сжигания топлива увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов
        • Цифровой дисплей температуры и диагностики
        • Термостат с цифровым индикатором (поддерживает заданную температуру)
        • Индикация и регулировка температуры на выходе
        • Система защиты от перегрева
        • Электронный контроль пламени с фотоэлементом
        • Автоматическое распознавание неисправностей