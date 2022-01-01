Преимущества

Система защиты от перепадов напряжения

Степень защиты IPX4

Корпус - окрашенный

Пушка применяется на различных этапах строительства

Данное оборудование необходимо использовать на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях за счет прямого способа нагрева

Система максимального сжигания топлива увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов

Цифровой дисплей температуры и диагностики

Термостат с цифровым индикатором (поддерживает заданную температуру)

Индикация и регулировка температуры на выходе

Система защиты от перегрева

Электронный контроль пламени с фотоэлементом

Автоматическое распознавание неисправностей

Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTW 569 633703058 работает на дизельном топливе или керосине. Данное оборудование применяют для обогрева открытых площадок или помещений с хорошей вентиляцией. Колеса упрощают транспортировку пушки. Металлическая опора обеспечивает устойчивость во время работы. Для увеличения КПД пушка оснащена системой полного сгорания топлива.