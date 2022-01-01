Калорифер дизельный PATRIOT DTW 569
Арт. 704236115
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Нет
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Регулировка мощности
|Нет
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Для помещения
|Нет
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Для натяжных потолков
|Нет
- Дизельная тепловая пушка PATRIOT DTW 569 633703058 работает на дизельном топливе или керосине. Данное оборудование применяют для обогрева открытых площадок или помещений с хорошей вентиляцией. Колеса упрощают транспортировку пушки. Металлическая опора обеспечивает устойчивость во время работы. Для увеличения КПД пушка оснащена системой полного сгорания топлива.
Преимущества
- Система защиты от перепадов напряжения
- Степень защиты IPX4
- Корпус - окрашенный
- Пушка применяется на различных этапах строительства
- Данное оборудование необходимо использовать на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях за счет прямого способа нагрева
- Система максимального сжигания топлива увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов
- Цифровой дисплей температуры и диагностики
- Термостат с цифровым индикатором (поддерживает заданную температуру)
- Индикация и регулировка температуры на выходе
- Система защиты от перегрева
- Электронный контроль пламени с фотоэлементом
- Автоматическое распознавание неисправностей