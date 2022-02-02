Дизельная тепловая пушка Patriot POWER DT 62

Преимущества

Электрический запуск дизельной тепловой пушки при помощи электросети с напряжением 220 В

Защита от перегрева, гарантирующая надежность, безопасность эксплуатации





Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Patriot Power DT 62 представляет собой нагревательное оборудование, ориентированное на промышленное использование. Оптимально подходит для строительных площадок. Также будет полезна в условиях работ по монтажу, ремонту (например, сушки различных поверхностей). Может использоваться в постоянно проветриваемых производственных, сельскохозяйственных помещениях, на складах. Дизельная пушка Patriot Power DT 62 не предназначена для жилых комнат.