Дизельная тепловая пушка Patriot POWER DT 62
Арт. 70423683
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Объем бака для топлива, л
|49.5
|
Расход топлива, л/ч
|6
- Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Patriot Power DT 62 представляет собой нагревательное оборудование, ориентированное на промышленное использование. Оптимально подходит для строительных площадок. Также будет полезна в условиях работ по монтажу, ремонту (например, сушки различных поверхностей). Может использоваться в постоянно проветриваемых производственных, сельскохозяйственных помещениях, на складах. Дизельная пушка Patriot Power DT 62 не предназначена для жилых комнат.
Преимущества
- Электрический запуск дизельной тепловой пушки при помощи электросети с напряжением 220 В
- Защита от перегрева, гарантирующая надежность, безопасность эксплуатации