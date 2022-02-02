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Дизельная тепловая пушка Patriot POWER DT 62
4.5
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Patriot POWER DT 62
    Арт. 70423683
    4.5
    2
    Дизельная тепловая пушка Patriot POWER DT 62

      Дизельная тепловая пушка Patriot POWER DT 62

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423683
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Объем бака для топлива, л
      		49.5
      Расход топлива, л/ч
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Patriot Power DT 62 представляет собой нагревательное оборудование, ориентированное на промышленное использование. Оптимально подходит для строительных площадок. Также будет полезна в условиях работ по монтажу, ремонту (например, сушки различных поверхностей). Может использоваться в постоянно проветриваемых производственных, сельскохозяйственных помещениях, на складах. Дизельная пушка Patriot Power DT 62 не предназначена для жилых комнат.

        Преимущества

        • Электрический запуск дизельной тепловой пушки при помощи электросети с напряжением 220 В
        • Защита от перегрева, гарантирующая надежность, безопасность эксплуатации