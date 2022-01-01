Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-20П апельсин

Калорифер дизельный Профтепло ДК-20П апельсин
Арт. 704236107
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|19
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Расход топлива, л/ч
|2
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Вес, кг
|12.7
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Габариты, мм
|762x305x381
Описание
Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-20П 4111680 имеет прямой способ нагрева. Данное устройство используют для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Ручка, расположенная на корпусе, обеспечивает удобство транспортировки тепловой пушки. Вместительный топливный бак (19 литров) обеспечивает длительную работу устройства на одной заправке.
Преимущества
- Прямой нагрев.
- Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.
- Способ подачи топлива: компрессор.
Комплектация
- Упаковка.