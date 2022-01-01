Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-20П апельсин

Описание

Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-20П 4111680 имеет прямой способ нагрева. Данное устройство используют для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Ручка, расположенная на корпусе, обеспечивает удобство транспортировки тепловой пушки. Вместительный топливный бак (19 литров) обеспечивает длительную работу устройства на одной заправке.

Преимущества

Прямой нагрев.

Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.

Способ подачи топлива: компрессор.

Комплектация