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Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-20П апельсин
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Профтепло ДК-20П апельсин
    Арт. 704236107
    Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-20П апельсин

      Калорифер дизельный Профтепло ДК-20П апельсин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236107

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Объем бака для топлива, л
      		19
      Расход топлива, л/ч
      		2
      Вес, кг
      		12.7
      Габариты, мм
      		762x305x381
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-20П 4111680 имеет прямой способ нагрева. Данное устройство используют для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Ручка, расположенная на корпусе, обеспечивает удобство транспортировки тепловой пушки. Вместительный топливный бак (19 литров) обеспечивает длительную работу устройства на одной заправке.

        Преимущества

        • Прямой нагрев.
        • Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.
        • Способ подачи топлива: компрессор.

        Комплектация 

        • Упаковка.