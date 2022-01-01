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Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-36П
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Профтепло ДК-36П
    Арт. 704236109
    Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-36П

      Калорифер дизельный Профтепло ДК-36П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236109

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Объем бака для топлива, л
      		38
      Расход топлива, л/ч
      		3.57
      Вес, кг
      		24.5
      Габариты, мм
      		991x584x660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-36П 4111720 оснащена вместительным топливным баком для продолжительной работы без дозаправки. Устройство имеет колеса и ручки, упрощающие передвижение. Металлическая опора обеспечивает устойчивость стационарной работы тепловой пушки. 

        Преимущества

        • Прямой нагрев.
        • Предусмотрены ручки для удобного передвижения пушки.
        • Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.
        • Способ подачи топлива: компрессор.

        Комплектация 

        • Упаковка.