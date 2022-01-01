Калорифер дизельный Профтепло ДК-36П
Арт. 704236109
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|38
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Расход топлива, л/ч
|3.57
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Вес, кг
|24.5
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Габариты, мм
|991x584x660
Описание
Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-36П 4111720 оснащена вместительным топливным баком для продолжительной работы без дозаправки. Устройство имеет колеса и ручки, упрощающие передвижение. Металлическая опора обеспечивает устойчивость стационарной работы тепловой пушки.
Преимущества
- Прямой нагрев.
- Предусмотрены ручки для удобного передвижения пушки.
- Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.
- Способ подачи топлива: компрессор.
Комплектация
- Упаковка.