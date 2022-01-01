Описание

Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-36П 4111720 оснащена вместительным топливным баком для продолжительной работы без дозаправки. Устройство имеет колеса и ручки, упрощающие передвижение. Металлическая опора обеспечивает устойчивость стационарной работы тепловой пушки.

Преимущества

Прямой нагрев.

Предусмотрены ручки для удобного передвижения пушки.

Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.

Способ подачи топлива: компрессор.

Комплектация