Описание

Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-45П апельсин 8093590 удобна для транспортировки, так как расположена на колесах и имеет ручки по обе стороны корпуса. Устройство применяется в помещениях площадью до 450 кв.м для обогрева и просушки поверхностей. Предусмотрен стальной топливный бак объемом 49 литров. Для поджига применяется двойной электрод. Пушка оснащена защитой от перегрева.

Преимущества Профтепло ДК-45П апельсин

Стальной топливный бак;

Двойной электрод;

Площадь обогрева до 450 кв.м;

Защита от перегрева;

Контроль наличия пламени;

Самотестирование при включении;

Учёт моточасов;

Память ошибок;

Можно подключить внешний термостат;

Электронный регулятор мощности;

Тип подачи топлива - компрессор.

Комплектация