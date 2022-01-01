Калорифер дизельный Профтепло ДК-45П
Арт. 704236110
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|49
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Расход топлива, л/ч
|4.46
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|450
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Вес, кг
|27.6
Описание
Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-45П апельсин 8093590 удобна для транспортировки, так как расположена на колесах и имеет ручки по обе стороны корпуса. Устройство применяется в помещениях площадью до 450 кв.м для обогрева и просушки поверхностей. Предусмотрен стальной топливный бак объемом 49 литров. Для поджига применяется двойной электрод. Пушка оснащена защитой от перегрева.
Преимущества Профтепло ДК-45П апельсин
- Стальной топливный бак;
- Двойной электрод;
- Площадь обогрева до 450 кв.м;
- Защита от перегрева;
- Контроль наличия пламени;
- Самотестирование при включении;
- Учёт моточасов;
- Память ошибок;
- Можно подключить внешний термостат;
- Электронный регулятор мощности;
- Тип подачи топлива - компрессор.
Комплектация
- Упаковка;
- Комплект тележки - колеса и ручка.