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Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-45П
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Профтепло ДК-45П
    Арт. 704236110
    Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-45П

      Калорифер дизельный Профтепло ДК-45П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236110

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Объем бака для топлива, л
      		49
      Расход топлива, л/ч
      		4.46
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		450
      Вес, кг
      		27.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-45П апельсин 8093590 удобна для транспортировки, так как расположена на колесах и имеет ручки по обе стороны корпуса. Устройство применяется в помещениях площадью до 450 кв.м для обогрева и просушки поверхностей. Предусмотрен стальной топливный бак объемом 49 литров. Для поджига применяется двойной электрод. Пушка оснащена защитой от перегрева.

        Преимущества Профтепло ДК-45П апельсин

        • Стальной топливный бак;
        • Двойной электрод;
        • Площадь обогрева до 450 кв.м;
        • Защита от перегрева;
        • Контроль наличия пламени;
        • Самотестирование при включении;
        • Учёт моточасов;
        • Память ошибок;
        • Можно подключить внешний термостат;
        • Электронный регулятор мощности;
        • Тип подачи топлива - компрессор.

        Комплектация 

        • Упаковка;
        • Комплект тележки - колеса и ручка.