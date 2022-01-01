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Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-63П
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Профтепло ДК-63П
    Арт. 704236111
    Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-63П

      Калорифер дизельный Профтепло ДК-63П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236111

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Объем бака для топлива, л
      		49
      Расход топлива, л/ч
      		6.07
      Вес, кг
      		29
      Габариты, мм
      		1092x610x660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-63П 4111750 имеет ручки и колесную базу для удобства передвижения. Вместительный топливный бак на 49 литров обеспечивает продолжительный рабочий цикл данного устройства. Пушка имеет прямой способ нагрева. Для устойчивости устройства предусмотрена специальная металлическая опора.

        Преимущества

        • Прямой нагрев.
        • Предусмотрены ручки для удобного передвижения пушки.
        • Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.
        • Способ подачи топлива: компрессор.

        Комплектация 

        • Упаковка.