Калорифер дизельный Профтепло ДК-63П
Арт. 704236111
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|49
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Расход топлива, л/ч
|6.07
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Вес, кг
|29
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Габариты, мм
|1092x610x660
Описание
Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-63П 4111750 имеет ручки и колесную базу для удобства передвижения. Вместительный топливный бак на 49 литров обеспечивает продолжительный рабочий цикл данного устройства. Пушка имеет прямой способ нагрева. Для устойчивости устройства предусмотрена специальная металлическая опора.
Преимущества
- Прямой нагрев.
- Предусмотрены ручки для удобного передвижения пушки.
- Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.
- Способ подачи топлива: компрессор.
Комплектация
- Упаковка.