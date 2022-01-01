Описание

Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-63П 4111750 имеет ручки и колесную базу для удобства передвижения. Вместительный топливный бак на 49 литров обеспечивает продолжительный рабочий цикл данного устройства. Пушка имеет прямой способ нагрева. Для устойчивости устройства предусмотрена специальная металлическая опора.

Преимущества

Прямой нагрев.

Предусмотрены ручки для удобного передвижения пушки.

Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу пушки.

Способ подачи топлива: компрессор.

Комплектация