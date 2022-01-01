Калорифер Профтепло ДН-65П

Калорифер дизельный Профтепло ДН-65П
Арт. 704236118
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|49
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Расход топлива, л/ч
|6.55
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Вес, кг
|34.2
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Габариты, мм
|1092x610x660
Описание
Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-65П апельсин с дисплеем 8095610 состоит из прочного корпуса, стального бака, простой панели управления с дисплеем, колес и ручки для транспортировки. Устройство служит для обогрева и просушки помещений площадью до 650 кв.м. Для поджига предусмотрены раздельные удлиненные электроды. Пушка оснащена электронным регулятором мощности. Для дополнительной безопасности применения прибор обладает защитой от перегрева.
Преимущества
- Топливный бак на 49 литров выполнен из стали;
- Разделенные удлиненные электроды;
- Защита от перегрева;
- Контроль наличия пламени;
- Самотестирование при включении;
- Учёт моточасов;
- Память ошибок;
- Можно подключить внешний термостат;
- Электронный регулятор мощности;
- Работают при -40°С;
- Работают при пониженном напряжении 170В;
- Защита от скачков электричества - встроенный в плату стабилизатор;
- Способ подачи топлива - компрессор.
Комплектация
- Упаковка;
- Комплект тележки - колеса и ручка.