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Калорифер Профтепло ДН-65П
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Профтепло ДН-65П
    Арт. 704236118
    Калорифер Профтепло ДН-65П

      Калорифер дизельный Профтепло ДН-65П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236118

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Объем бака для топлива, л
      		49
      Расход топлива, л/ч
      		6.55
      Вес, кг
      		34.2
      Габариты, мм
      		1092x610x660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-65П апельсин с дисплеем 8095610 состоит из прочного корпуса, стального бака, простой панели управления с дисплеем, колес и ручки для транспортировки. Устройство служит для обогрева и просушки помещений площадью до 650 кв.м. Для поджига предусмотрены раздельные удлиненные электроды. Пушка оснащена электронным регулятором мощности. Для дополнительной безопасности применения прибор обладает защитой от перегрева.

        Преимущества 

        • Топливный бак на 49 литров выполнен из стали;
        • Разделенные удлиненные электроды;
        • Защита от перегрева;
        • Контроль наличия пламени;
        • Самотестирование при включении;
        • Учёт моточасов;
        • Память ошибок;
        • Можно подключить внешний термостат;
        • Электронный регулятор мощности;
        • Работают при -40°С;
        • Работают при пониженном напряжении 170В;
        • Защита от скачков электричества - встроенный в плату стабилизатор;
        • Способ подачи топлива - компрессор.

        Комплектация 

        • Упаковка;
        • Комплект тележки - колеса и ручка.