Калорифер Профтепло ДН-65П

Описание

Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-65П апельсин с дисплеем 8095610 состоит из прочного корпуса, стального бака, простой панели управления с дисплеем, колес и ручки для транспортировки. Устройство служит для обогрева и просушки помещений площадью до 650 кв.м. Для поджига предусмотрены раздельные удлиненные электроды. Пушка оснащена электронным регулятором мощности. Для дополнительной безопасности применения прибор обладает защитой от перегрева.

Преимущества

Топливный бак на 49 литров выполнен из стали;

Разделенные удлиненные электроды;

Защита от перегрева;

Контроль наличия пламени;

Самотестирование при включении;

Учёт моточасов;

Память ошибок;

Можно подключить внешний термостат;

Электронный регулятор мощности;

Работают при -40°С;

Работают при пониженном напряжении 170В;

Защита от скачков электричества - встроенный в плату стабилизатор;

Способ подачи топлива - компрессор.

Комплектация