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Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
4.0
1
1 800 ₽
1 870 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
    Арт. 704235343
    4.0
    1
    Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
    Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
    Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
    Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
    Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
      Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
      Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
      Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
      Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
      Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S

      Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S

      • -70 ₽
      1 800 ₽
      1 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 704235343
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -70 ₽
      1 800 ₽
      1 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2S - это компактный, мобильный, надежный нагревательный электроприбор. Служит для обогрева воздуха в различных помещениях. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.

        Преимущества

        • В тепловой пушке используется высококачественный керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды. За счет уникальных свойств нагревательного элемента, увеличивается срок службы прибора
        • Установлено мощное воздуходувное устройство, благодаря которому приятный горячий воздух подается с большой скоростью, что позволяет быстро и эффективно прогреть помещение
        • Для удобной транспортировки в верхней части корпуса расположена ручка
        • Корпус и передняя решетка тепловой пушки сделаны из металла
        • На передней части находится большой и удобный регулятор, при помощи которого можно устанавливать необходимую мощность нагрева. Над регулятором расположена кнопка включения
        • Тепловая пушка Patriot PTQ 2S оснащена термостатом
        • 2 режима нагрева - 1000/2000 Вт