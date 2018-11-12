Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2 S
Арт. 704235343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка Patriot PTQ 2S - это компактный, мобильный, надежный нагревательный электроприбор. Служит для обогрева воздуха в различных помещениях. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.
Преимущества
- В тепловой пушке используется высококачественный керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды. За счет уникальных свойств нагревательного элемента, увеличивается срок службы прибора
- Установлено мощное воздуходувное устройство, благодаря которому приятный горячий воздух подается с большой скоростью, что позволяет быстро и эффективно прогреть помещение
- Для удобной транспортировки в верхней части корпуса расположена ручка
- Корпус и передняя решетка тепловой пушки сделаны из металла
- На передней части находится большой и удобный регулятор, при помощи которого можно устанавливать необходимую мощность нагрева. Над регулятором расположена кнопка включения
- Тепловая пушка Patriot PTQ 2S оснащена термостатом
- 2 режима нагрева - 1000/2000 Вт