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Калорифер электрический PATRIOT PTQ 2S
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Электрические тепловые пушки
    Калорифер электрический PATRIOT PTQ 2S
    Арт. Ю00000019094

      Калорифер электрический PATRIOT PTQ 2S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000019094

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Наличие колес
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Регулировка мощности
      		Нет
      Для помещения
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 2S представляет собой мобильный и компактный прибор, предназначенный для основного или вспомогательного обогрева помещений. Работа пушки осуществляется от сети 220 В. Предусмотрен режим вентиляции без нагрева воздуха. Наличие специальной ручки на корпусе обеспечивает удобство транспортировки тепловой пушки.

        Преимущества

        • Данная пушка представляет собой компактный и мобильный нагревательный прибор
        • Предусмотрен режим вентиляции без нагрева
        • Керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды
        • В обогревателе установлено мощное воздуходувное устройство, благодаря которому горячий воздух подается с большой скоростью
        • Термостат