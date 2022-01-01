Калорифер электрический PATRIOT PTQ 2S

Преимущества

Данная пушка представляет собой компактный и мобильный нагревательный прибор

Предусмотрен режим вентиляции без нагрева

Керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды

В обогревателе установлено мощное воздуходувное устройство, благодаря которому горячий воздух подается с большой скоростью

Термостат

Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 2S представляет собой мобильный и компактный прибор, предназначенный для основного или вспомогательного обогрева помещений. Работа пушки осуществляется от сети 220 В. Предусмотрен режим вентиляции без нагрева воздуха. Наличие специальной ручки на корпусе обеспечивает удобство транспортировки тепловой пушки.