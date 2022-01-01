Калорифер газовый Master BLP10M

Преимущества

Экономичность

Высокая надежность

Небольшие габариты и вес

Малые затраты электроэнергии

Не требует предварительного разогрева

Тепловая пушка Master BLP 10 M - мощный инструмент для обогрева различных строительных и промышленных объектов, домов с хорошей вентиляцией. Может применяться как сушилка при различных отделочных работах. В качестве топлива используется сжиженный газ (пропан, бутан). Устройство выделяется, в первую очередь, высоким уровнем КПД (близкий к 100%) и бездымным сгоранием топлива