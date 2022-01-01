Калорифер газовый Master BLP10M
Арт. 70423767
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|0.3
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|10.5
- Тепловая пушка Master BLP 10 M - мощный инструмент для обогрева различных строительных и промышленных объектов, домов с хорошей вентиляцией. Может применяться как сушилка при различных отделочных работах. В качестве топлива используется сжиженный газ (пропан, бутан). Устройство выделяется, в первую очередь, высоким уровнем КПД (близкий к 100%) и бездымным сгоранием топлива
Преимущества
- Экономичность
- Высокая надежность
- Небольшие габариты и вес
- Малые затраты электроэнергии
- Не требует предварительного разогрева