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Калорифер газовый Master BLP10M
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Газовые тепловые пушки
    Калорифер газовый Master BLP10M
    Арт. 70423767
    Калорифер газовый Master BLP10M

      Калорифер газовый Master BLP10M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423767

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		0.3
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		10.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка Master BLP 10 M - мощный инструмент для обогрева различных строительных и промышленных объектов, домов с хорошей вентиляцией. Может применяться как сушилка при различных отделочных работах. В качестве топлива используется сжиженный газ (пропан, бутан). Устройство выделяется, в первую очередь, высоким уровнем КПД (близкий к 100%) и бездымным сгоранием топлива

        Преимущества

        • Экономичность
        • Высокая надежность
        • Небольшие габариты и вес
        • Малые затраты электроэнергии
        • Не требует предварительного разогрева