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Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
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Газовые тепловые пушки
    Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
    Арт. 704211
    Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
    Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
    Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
    Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
    Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
      Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
      Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
      Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
      Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
      Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759

      Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704211

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Master BLP 33 M  - высокомощный прибор для обогрева больших строительных, промышленных и сельскохозяйственных построек с хорошей циркуляцией воздуха. Может быть использована как сушилка при проведении отделочных работ. Основными преимуществами являются термозащищенный электродвигатель, термореле для защиты от перегрева и сгорание топлива без дыма.
        Регулировка мощности 18-30 кВт (регулировка мощности предусмотрена не на самой пушке, а на редукторе, который тоже идет в комплекте)

        Преимущества

        • Экономичность
        • Корпус выполнен из термостойкого и износостойкого материала, что обеспечивает защиту оператора от ожогов
        • Основание устройства большой площади обеспечивает хорошую устойчивость на плоскости и содержит основные элементы управления
        • На газовой тепловой пушке Master BLP 33 M предусмотрена рукоять для удобной транспортировки устройства
        • Степень защиты IP44
        • Высокая надежность
        • Небольшие габариты и вес
        • Малые затраты электроэнергии
        • Простое техническое обслуживание
        • Предварительного прогрева не требуется
        • Большая эффективность обогрева (КПД приближается к 100%)