Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759

Преимущества

Экономичность

Корпус выполнен из термостойкого и износостойкого материала, что обеспечивает защиту оператора от ожогов

Основание устройства большой площади обеспечивает хорошую устойчивость на плоскости и содержит основные элементы управления

На газовой тепловой пушке Master BLP 33 M предусмотрена рукоять для удобной транспортировки устройства

Степень защиты IP44

Высокая надежность

Небольшие габариты и вес

Малые затраты электроэнергии

Простое техническое обслуживание

Предварительного прогрева не требуется

Большая эффективность обогрева (КПД приближается к 100%)

Газовая тепловая пушка Master BLP 33 M - высокомощный прибор для обогрева больших строительных, промышленных и сельскохозяйственных построек с хорошей циркуляцией воздуха. Может быть использована как сушилка при проведении отделочных работ. Основными преимуществами являются термозащищенный электродвигатель, термореле для защиты от перегрева и сгорание топлива без дыма.Регулировка мощности 18-30 кВт (регулировка мощности предусмотрена не на самой пушке, а на редукторе, который тоже идет в комплекте)