Калорифер газовый Master BLP30M 4015.759
Арт. 704211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|2.4
- Газовая тепловая пушка Master BLP 33 M - высокомощный прибор для обогрева больших строительных, промышленных и сельскохозяйственных построек с хорошей циркуляцией воздуха. Может быть использована как сушилка при проведении отделочных работ. Основными преимуществами являются термозащищенный электродвигатель, термореле для защиты от перегрева и сгорание топлива без дыма.
Регулировка мощности 18-30 кВт (регулировка мощности предусмотрена не на самой пушке, а на редукторе, который тоже идет в комплекте)
Преимущества
- Экономичность
- Корпус выполнен из термостойкого и износостойкого материала, что обеспечивает защиту оператора от ожогов
- Основание устройства большой площади обеспечивает хорошую устойчивость на плоскости и содержит основные элементы управления
- На газовой тепловой пушке Master BLP 33 M предусмотрена рукоять для удобной транспортировки устройства
- Степень защиты IP44
- Высокая надежность
- Небольшие габариты и вес
- Малые затраты электроэнергии
- Простое техническое обслуживание
- Предварительного прогрева не требуется
- Большая эффективность обогрева (КПД приближается к 100%)