Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201
Арт. 70423751
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|США
|
Давление газа, бар
|1.5
|
Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|3.78
- Газовая тепловая пушка Master BLP 53 M - пробор мощостью 46 кВт, который применяется для обогрева хорошо проветриваемых строительных, сельскохозяйственных, промышленных построек большой площади. Может использоваться как сушилка при проведении отделочных работ. Выделяется высокой эффективностью работы (КПД почти 100%), бездымным сгоранием топлива и высоким уровнем безопасности IP44.
Преимущества
- Экономичность
- Высокая надежность
- Малые затраты электроэнергии
- Износостойкое покрытие корпуса
- Электродвигатель с теплозащитой
- Простое техническое обслуживание
- Предварительного прогрева не требуется
- Термореле, обеспечивающее защиту от перегрева