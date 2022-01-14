Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201

Преимущества

Экономичность

Высокая надежность

Малые затраты электроэнергии

Износостойкое покрытие корпуса

Электродвигатель с теплозащитой

Простое техническое обслуживание

Предварительного прогрева не требуется

Термореле, обеспечивающее защиту от перегрева





Газовая тепловая пушка Master BLP 53 M - пробор мощостью 46 кВт, который применяется для обогрева хорошо проветриваемых строительных, сельскохозяйственных, промышленных построек большой площади. Может использоваться как сушилка при проведении отделочных работ. Выделяется высокой эффективностью работы (КПД почти 100%), бездымным сгоранием топлива и высоким уровнем безопасности IP44.