Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201
5.0
1
37 100 ₽
46 800 ₽
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201
    Арт. 70423751
    5.0
    1
    Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201
    Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201
    Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201
      Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201
      Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201
      Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201

      Газовая тепловая пушка Master BLP53M 4015.201

      • -9 700 ₽
      37 100 ₽
      46 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. 70423751
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		3.78
      Все характеристики
      • -9 700 ₽
      37 100 ₽
      46 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовая тепловая пушка Master BLP 53 M - пробор мощостью 46 кВт, который применяется для  обогрева хорошо проветриваемых строительных, сельскохозяйственных, промышленных построек большой площади. Может использоваться как сушилка при проведении отделочных работ. Выделяется высокой эффективностью работы (КПД почти 100%), бездымным сгоранием топлива и высоким уровнем безопасности IP44. 

        Преимущества

        • Экономичность
        • Высокая надежность
        • Малые затраты электроэнергии
        • Износостойкое покрытие корпуса
        • Электродвигатель с теплозащитой
        • Простое техническое обслуживание
        • Предварительного прогрева не требуется
        • Термореле, обеспечивающее защиту от перегрева