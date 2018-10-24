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Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
5.0
2
9 729 ₽
10 990 ₽
Газовые тепловые пушки
  • Персональная скидка
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Арт. 70423795
5.0
2
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
  • Персональная скидка
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Газовая тепловая пушка Patriot GS-50

Газовая тепловая пушка Patriot GS-50

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  • -1 261 ₽
9 729 ₽
10 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 70423795
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Давление газа, бар
1.5
Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
2.9
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 261 ₽
9 729 ₽
10 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Калорифер PATRIOT GS 50 газовый для обогрева нежилых помещений или просушки после отделочных работ. Площадь воздействия составляет 500 кв. м. Работает на пропане или бутане. Мощность 50000 Вт, производительность 950 куб. м в час. Переносная конструкция, оборудована удобной ручкой. Система защиты от перегрева. Заказывайте и забирайте покупку в любом филиале «Бигам».

    Преимущества

    • Защита от утечки газа.
    • Сетевая вилка.


     