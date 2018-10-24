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Газовая тепловая пушка Patriot GS-50
Арт. 70423795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|2.9
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- Калорифер PATRIOT GS 50 газовый для обогрева нежилых помещений или просушки после отделочных работ. Площадь воздействия составляет 500 кв. м. Работает на пропане или бутане. Мощность 50000 Вт, производительность 950 куб. м в час. Переносная конструкция, оборудована удобной ручкой. Система защиты от перегрева. Заказывайте и забирайте покупку в любом филиале «Бигам».
Преимущества
- Защита от утечки газа.
- Сетевая вилка.