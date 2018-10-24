Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
Арт. 7042370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|0.7
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.9
- Тепловентилятор PATRIOT Power 16 представляет собой газовое переносное оборудование, которое применяется для отапливания нежилых закрытых пространств, таких как складские и подсобные помещения, промышленные цеха. Также может использоваться для высушивания различных поверхностей, в том числе на открытой местности. Прибор предназначен для использования исключительно на проветриваемых участках! Тепловая пушка от PATRIOT нагревает воздух за счет смеси сжиженного газа пропана и бутана. Воспламенение газа осуществляется пьезоэлектрическим механизмом. Вентилятор, обрабатывающий воздух с производительностью 350 м3/ч, требует подключения калорифера к электросети с напряжением в 220 В. Максимальная тепловая мощность, достигающая 16 кВт, обеспечивает высокую скорость обогрева. В интернет-магазине инструмента и техники «Бигам» калорифер газовый PATRIOT Power GS-16 купить вы можете с возможностью доставки в любой населенный пункт России. Мы привозим товары курьером и транспортными компаниями.
Преимущества
- Рукоять делает калорифер от PATRIOT удобным при транспортировке
- Производительное отопление помещений объемом не менее 480 м3
- Устройство тепловентилятора минимизирует выброс отработанного газа вместе с нагретым воздухом
- Защита устройства от перегрева обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации
- Малые габаритные размеры – 380 х 190 х 300 мм