Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16

Преимущества

Рукоять делает калорифер от PATRIOT удобным при транспортировке

Производительное отопление помещений объемом не менее 480 м 3

Устройство тепловентилятора минимизирует выброс отработанного газа вместе с нагретым воздухом

Защита устройства от перегрева обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации

Малые габаритные размеры – 380 х 190 х 300 мм





Тепловентилятор PATRIOT Power 16 представляет собой газовое переносное оборудование, которое применяется для отапливания нежилых закрытых пространств, таких как складские и подсобные помещения, промышленные цеха. Также может использоваться для высушивания различных поверхностей, в том числе на открытой местности. Прибор предназначен для использования исключительно на проветриваемых участках! Тепловая пушка от PATRIOT нагревает воздух за счет смеси сжиженного газа пропана и бутана. Воспламенение газа осуществляется пьезоэлектрическим механизмом. Вентилятор, обрабатывающий воздух с производительностью 350 м/ч, требует подключения калорифера к электросети с напряжением в 220 В. Максимальная тепловая мощность, достигающая 16 кВт, обеспечивает высокую скорость обогрева. В интернет-магазине инструмента и техники «Бигам» калорифер газовый PATRIOT Power GS-16 купить вы можете с возможностью доставки в любой населенный пункт России. Мы привозим товары курьером и транспортными компаниями.