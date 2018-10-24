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Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
    Арт. 7042370
    5.0
    2
    Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
    Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
    Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
    Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
      Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
      Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
      Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16
      Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16

      Газовая тепловая пушка Patriot Power GS-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 7042370
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		0.7
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор PATRIOT Power 16 представляет собой газовое переносное оборудование, которое применяется для отапливания нежилых закрытых пространств, таких как складские и подсобные помещения, промышленные цеха. Также может использоваться для высушивания различных поверхностей, в том числе на открытой местности. Прибор предназначен для использования исключительно на проветриваемых участках! Тепловая пушка от PATRIOT нагревает воздух за счет смеси сжиженного газа пропана и бутана. Воспламенение газа осуществляется пьезоэлектрическим механизмом. Вентилятор, обрабатывающий воздух с производительностью 350 м3/ч, требует подключения калорифера к электросети с напряжением в 220 В. Максимальная тепловая мощность, достигающая 16 кВт, обеспечивает высокую скорость обогрева. В интернет-магазине инструмента и техники «Бигам» калорифер газовый PATRIOT Power GS-16 купить вы можете с возможностью доставки в любой населенный пункт России. Мы привозим товары курьером и транспортными компаниями. 

        Преимущества

        • Рукоять делает калорифер от PATRIOT удобным при транспортировке
        • Производительное отопление помещений объемом не менее 480 м3
        • Устройство тепловентилятора минимизирует выброс отработанного газа вместе с нагретым воздухом
        • Защита устройства от перегрева обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации
        • Малые габаритные размеры – 380 х 190 х 300 мм