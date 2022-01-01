Калорифер газовый Профтепло КГ-18

Преимущества

Устройство работает на сжиженном газе пропан/бутан.

Цвет корпуса: оранжевый (апельсин).

Прямой нагрев.

Данное устройство используется для обогрева хорошо проветриваемых помещений.

Газовая тепловая пушка Профтепло КГ-18 4110800 - устройство мощностью 18 кВт, предназначенное для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Для удобной транспортировки пушка оснащена специальной ручкой. Цвет корпуса данной модели - оранжевый. Устройство работает на сжиженном газе