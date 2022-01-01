Калорифер газовый Профтепло КГ-18
Арт. 70423791
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.2
- Газовая тепловая пушка Профтепло КГ-18 4110800 - устройство мощностью 18 кВт, предназначенное для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Для удобной транспортировки пушка оснащена специальной ручкой. Цвет корпуса данной модели - оранжевый. Устройство работает на сжиженном газе
Преимущества
- Устройство работает на сжиженном газе пропан/бутан.
- Цвет корпуса: оранжевый (апельсин).
- Прямой нагрев.
- Данное устройство используется для обогрева хорошо проветриваемых помещений.