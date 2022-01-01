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Калорифер газовый Профтепло КГ-18
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Калорифер газовый Профтепло КГ-18
    Арт. 70423791
    Калорифер газовый Профтепло КГ-18

      Калорифер газовый Профтепло КГ-18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423791

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Профтепло КГ-18 4110800 - устройство мощностью 18 кВт, предназначенное для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Для удобной транспортировки пушка оснащена специальной ручкой. Цвет корпуса данной модели - оранжевый. Устройство работает на сжиженном газе

        Преимущества

        • Устройство работает на сжиженном газе пропан/бутан.
        • Цвет корпуса: оранжевый (апельсин).
        • Прямой нагрев.
        • Данное устройство используется для обогрева хорошо проветриваемых помещений.