Калорифер газовый ЗАО Урал-Микма-Терм КУЗЬМИЧ КЭВ-42
Арт. 704235242
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Габариты, мм
|540x430x870
- Калорифер «Кузьмич» КЭВ-42 представляет собой металлический корпус, в котором размещены вентилятор осевого типа и электронагреватели (ТЭНы). Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, обдувает ТЭНы и нагревается до определённой температуры. Особенностью данного изделия является использование качественных двигателей, работающих бесшумно и с высокой производительностью.
Преимущества
- Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей
- Защита от перегрева
- Ступенчатое регулирование мощности
- Плавное регулирование температуры
- Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
- Возможность изготовления из зеркальной нержавеющей стали
- Надежные оребренные ТЭНы собственного производства
- 100% контроль качества на всех этапахпроизводства