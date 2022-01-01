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Калорифер газовый ЗАО Урал-Микма-Терм КУЗЬМИЧ КЭВ-42
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Тепловентиляторы
    Калорифер газовый ЗАО Урал-Микма-Терм КУЗЬМИЧ КЭВ-42
    Арт. 704235242

      Калорифер газовый ЗАО Урал-Микма-Терм КУЗЬМИЧ КЭВ-42

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      Нет в наличии
      Арт. 704235242

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Габариты, мм
      		540x430x870
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Калорифер «Кузьмич» КЭВ-42 представляет собой металлический корпус, в котором размещены вентилятор осевого типа и электронагреватели (ТЭНы). Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, обдувает ТЭНы и нагревается до определённой температуры. Особенностью данного изделия является использование качественных двигателей, работающих бесшумно и с высокой производительностью.

        Преимущества

        • Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей
        • Защита от перегрева
        • Ступенчатое регулирование мощности
        • Плавное регулирование температуры
        • Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
        • Возможность изготовления из зеркальной нержавеющей стали
        • Надежные оребренные ТЭНы собственного производства
        • 100% контроль качества на всех этапахпроизводства