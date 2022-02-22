Электрокалорифер УМТ ЭК-52
Арт. 704314
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Термостат
|Да
|
Частота, Гц
|50
- Калорифер ЭК-52 состоит из корпуса внутри которого находятся оребрённые трубчатые нагреватели (ТЭН) и электродвигатель обдува с осевым вентилятором. Выводы ТЭНов размещены в отсеках, которые закрыты крышками. Выводы ТЭНов соединены в группы и выведены на клеммную колодку. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, огибает оребрённые ТЭНы и нагревается до определённой температуры.
Преимущества
- Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей
- Защита от перегрева
- Ступенчатое регулирование мощности
- Плавное регулирование температуры
- Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
- Возможность изготовления из зеркальной нержавеющей стали
- Надежные оребренные ТЭНы
- 100% контроль качества на всех этапах производства