Электрокалорифер УМТ ЭК-52

Преимущества

Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей

Защита от перегрева

Ступенчатое регулирование мощности

Плавное регулирование температуры

Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении

Возможность изготовления из зеркальной нержавеющей стали

Надежные оребренные ТЭНы

100% контроль качества на всех этапах производства

Калорифер ЭК-52 состоит из корпуса внутри которого находятся оребрённые трубчатые нагреватели (ТЭН) и электродвигатель обдува с осевым вентилятором. Выводы ТЭНов размещены в отсеках, которые закрыты крышками. Выводы ТЭНов соединены в группы и выведены на клеммную колодку. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, огибает оребрённые ТЭНы и нагревается до определённой температуры.