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Электрокалорифер УМТ ЭК-52
4.5
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер УМТ ЭК-52
    Арт. 704314
    4.5
    2
    Электрокалорифер УМТ ЭК-52
    Электрокалорифер УМТ ЭК-52
    Электрокалорифер УМТ ЭК-52
    Электрокалорифер УМТ ЭК-52
    Электрокалорифер УМТ ЭК-52
      Электрокалорифер УМТ ЭК-52
      Электрокалорифер УМТ ЭК-52
      Электрокалорифер УМТ ЭК-52
      Электрокалорифер УМТ ЭК-52
      Электрокалорифер УМТ ЭК-52

      Электрокалорифер УМТ ЭК-52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704314
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Калорифер ЭК-52 состоит из корпуса внутри которого находятся оребрённые трубчатые нагреватели (ТЭН) и электродвигатель обдува с осевым вентилятором. Выводы ТЭНов размещены в отсеках, которые закрыты крышками. Выводы ТЭНов соединены в группы и выведены на клеммную колодку. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, огибает оребрённые ТЭНы и нагревается до определённой температуры.

        Преимущества

        • Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей
        • Защита от перегрева
        • Ступенчатое регулирование мощности
        • Плавное регулирование температуры
        • Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
        • Возможность изготовления из зеркальной нержавеющей стали
        • Надежные оребренные ТЭНы
        • 100% контроль качества на всех этапах производства