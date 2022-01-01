Калорифер УМТ КУЗЬМИЧ КЭВ-16 8/16кВт.

Калорифер КУЗЬМИЧ КЭВ-16 предназначены для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т.п.Данные тепловые пушки могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отоплениями, а также для технологических целей - сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов и др. Также могут использоваться как тепловые завесы.