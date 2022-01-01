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Калорифер УМТ КУЗЬМИЧ КЭВ-16 8/16кВт.
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Калорифер УМТ КУЗЬМИЧ КЭВ-16 8/16кВт.
    Арт. 704263

      Калорифер УМТ КУЗЬМИЧ КЭВ-16 8/16кВт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704263

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Калорифер КУЗЬМИЧ КЭВ-16 предназначены для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т.п.Данные тепловые пушки могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отоплениями, а также для технологических целей - сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов и др. Также могут использоваться как тепловые завесы.