Камера Bosch GOS 10.8V- Li инспек. 0.601.241.00B

Преимущества

Возможность работы даже в темных помещениях, благодаря встроенной светодиодной подсветке

Устройство работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Полученные изображения можно просматривать на внешних устройствах, подключив кабель видео выхода

Автоматическое отключение камеры приблизительно через 20 минут покоя - для экономии заряда аккумулятора

Полный контроль за уровнем над работой, благодаря индикатору заряда аккумулятора

Возможность установки кабеля камеры меньшим (9,5 мм) диаметром (приобретается отдельно)

Возможность удлинения кабеля камеры установкой удлинителя (приобретается отдельно)

С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов

Инспекционная камера Bosch GOS 10,8 Li + Lboxx 0.601.241.00B имеет яркий ЖК-дисплей 2,7" с высоким разрешением 320x240 пикселей. Прибор работает на Li-lon аккумуляторе класса Premium, что гарантирует долгий срок службы. С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов. Кейс L-Boxx - для удобства хранения и транспортировки.