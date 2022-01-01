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Камера Bosch GOS 10.8V- Li инспек. 0.601.241.00B
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Для прочей техники
    Камера Bosch GOS 10.8V- Li инспек. 0.601.241.00B
    Арт. X3030335
    Камера Bosch GOS 10.8V- Li инспек. 0.601.241.00B

      Камера Bosch GOS 10.8V- Li инспек. 0.601.241.00B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030335

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		166x66x45
      Вес, кг
      		0.68
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инспекционная камера Bosch GOS 10,8 Li + Lboxx 0.601.241.00B имеет яркий ЖК-дисплей 2,7" с высоким разрешением 320x240 пикселей. Прибор работает на Li-lon аккумуляторе класса Premium, что гарантирует долгий срок службы. С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов. Кейс L-Boxx - для удобства хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Возможность работы даже в темных помещениях, благодаря встроенной светодиодной подсветке
        • Устройство работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Полученные изображения можно просматривать на внешних устройствах, подключив кабель видео выхода
        • Автоматическое отключение камеры приблизительно через 20 минут покоя - для экономии заряда аккумулятора
        • Полный контроль за уровнем над работой, благодаря индикатору заряда аккумулятора
        • Возможность установки кабеля камеры меньшим (9,5 мм) диаметром (приобретается отдельно)
        • Возможность удлинения кабеля камеры установкой удлинителя (приобретается отдельно)
        • С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов