Камера Bosch GOS 10.8V- Li инспек. 0.601.241.00B

Инспекционная камера Bosch GOS 10,8 Li + Lboxx 0.601.241.00B имеет яркий ЖК-дисплей 2,7" с высоким разрешением 320x240 пикселей. Прибор работает на Li-lon аккумуляторе класса Premium, что гарантирует долгий срок службы. С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов. Кейс L-Boxx - для удобства хранения и транспортировки.
Преимущества
- Возможность работы даже в темных помещениях, благодаря встроенной светодиодной подсветке
- Устройство работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Полученные изображения можно просматривать на внешних устройствах, подключив кабель видео выхода
- Автоматическое отключение камеры приблизительно через 20 минут покоя - для экономии заряда аккумулятора
- Полный контроль за уровнем над работой, благодаря индикатору заряда аккумулятора
- Возможность установки кабеля камеры меньшим (9,5 мм) диаметром (приобретается отдельно)
- Возможность удлинения кабеля камеры установкой удлинителя (приобретается отдельно)
- С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов