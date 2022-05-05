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Канал направляющий TBi 324Р254544 желтый
5.0
2
470 ₽
Направляющие каналы
    Канал направляющий TBi 324Р254544 желтый (4.40м, 1,2-1,6 мм)
    Арт. X4330230
    5.0
    2
    Канал направляющий TBi 324Р254544 желтый

      Канал направляющий TBi 324Р254544 желтый (4.40м, 1,2-1,6 мм)

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4330230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр проволоки, мм
      		1.2, 1.4, 1.6
      Длина, м
      		4.4
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канал направляющий TBi 324Р254544 желтый - устанавливается внутри шлейфа горелки и предназначен для подачи сварочной проволоки от подающего механизма к месту сварки. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.

        Преимущества

        • Прочный
        • Надежный
        • Диаметр проволоки, мм - 1.2, 1.4, 1.6