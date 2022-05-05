Канал направляющий TBi 324Р254544 желтый (4.40м, 1,2-1,6 мм)
Арт. X4330230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр проволоки, мм
|1.2, 1.4, 1.6
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Длина, м
|4.4
- Канал направляющий TBi 324Р254544 желтый - устанавливается внутри шлейфа горелки и предназначен для подачи сварочной проволоки от подающего механизма к месту сварки. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.
Преимущества
- Прочный
- Надежный
- Диаметр проволоки, мм - 1.2, 1.4, 1.6