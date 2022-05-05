Преимущества

Прочный

Надежный

Диаметр проволоки, мм - 1.2, 1.4, 1.6

Канал направляющий TBi 324Р254544 желтый - устанавливается внутри шлейфа горелки и предназначен для подачи сварочной проволоки от подающего механизма к месту сварки. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.