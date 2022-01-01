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Канал направляющий 5.40 м диам. 0.6-0.9_тефлон (1 шт.)
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Комплектующие для резаков
    Канал направляющий 5.40 м диам. 0.6-0.9_тефлон (1 шт.)
    Арт. fubag_418
    Канал направляющий 5.40 м диам. 0.6-0.9_тефлон (1 шт.)

      Канал направляющий 5.40 м диам. 0.6-0.9_тефлон (1 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_418

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		тефлон
      Длина, м
      		5.4
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Канал направляющий FUBAG FB.TLB-50 используется в MIG/MAG-сварке для подачи сварочной проволоки к соплу сварочного пистолета от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно. Цвет канала — синий.

        Преимущества 

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность